Son dakika: Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Temassız ödeme limitleriyle ilgili yeni karar... BDDK açıkladı

Son dakika haberine göre milyonlarca kredi kartı kullanıcısını ilgilendiren bir değişiklik yapıldı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl 350 Türk lirasına yükseltilen temassız ödeme limitinde bir kez daha değişikliğe gidildi. BDDK'nın aldığı karara göre 1 Şubat'tan itibaren işlem limiti 500 lira olacak. İşte son dakika haberinin detayları...

BDDK’nın Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ve Bankalararası Kart Merkezi’ne (BKM) gönderdiği yazıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye’de yayılımının önlenmesi amacıyla bankacılık sektöründe bazı tedbirlerin alındığı hatırlatıldı.

500 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Daha önce 250 Türk lirasına çıkarılan kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin 7 Mayıs 2021’de 350 Türk lirası olarak güncellendiği aktarılan yazıda, salgın vakalarının devam ettiği bu günlerde kartlı ödemelerde temassız işlem limitinin, 1 Şubat’tan itibaren geçerli olmak üzere 500 Türk lirası olarak yeniden güncellenmesine karar verildiği bildirildi.

(AA)

