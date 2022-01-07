Son dakika... Kritik ABD verisi açıklandı: Altın fiyatı düşüşe geçti

ABD'de Aralık ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı.

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay tarım dışı istihdam 199 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 422 bin artacağı yönündeydi. Kasım ayı tarım dışı istihdam verisi 210 bin seviyesinden 249 bin seviyesine revize edildi.

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,9'a geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 4,2'den yüzde 4,1'e ineceği yönündeydi. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,7'den yüzde 7,3'e indi. ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini önümüzdeki 3 yıl için yüzde 3,5 olarak açıkladı. Özel sektörün istihdamı 211 bin ile piyasa beklentisi olan 365 binin altında kaldı. İmalat sektöründe istihdam 26 bin artarken, kamuda istihdam 12 bin azaldı. Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,6, yıllık yüzde 4,7 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 4,2 artış olacağı yönündeydi. Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 61,8'den yüzde 61,9'a revize edildi.

DOLARDA SEYİR POZİTİFE DÖNDÜ

Beklenenin çok altında kalan tarım dışı istihdam rakamına karşın ücretler ve işsizlik oranının beklentiden iyi gelmesiyle piyasalarda ilk olarak negatif fiyatlanan dolarda seyir pozitife döndü. ABD Dolar Endeksi 96,25'e yükselirken, Euro/dolar paritesi 1,1292'ye geriledi. Veri öncesi 13,85 seviyesinde işlem gören dolar/TL kuru ise şu sıralar 13,90 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Tarım dışı istihdam öncesi ons altın 1791 dolardan işlem görüyor. Dün 1786 dolara gerileyen altın bu hafta yüzde 2 kayıp yaşadı. Altında düşüşte Fed'in Mart ayında faiz artıracağı ve 10 yıllık tahvil faizindeki yükseliş etkili oldu. Bugün açıklanan istihdam verisinin ardından ilk tepki olarak ons altın 1785 dolara geriledi.

Gram altın ise yurt içinde dolardaki hareketlilik ile gün içerisinde 802 liraya çıkmasının ardından şu sıralarda 799 liradan işlem görüyor.



