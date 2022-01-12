Son dakika: Kritik ABD verisi açıklandı: Altın fiyatı yükselişe geçti

ABD'de aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi açıklandı. ABD'de yıllık enflasyon aralık ayında beklentilere paralel bir şekilde yüzde 7 artış kaydetti. Böylelikle, ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı.

Kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 6,8'e yükselmiş ve Haziran 1982'den bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.

Fed Başkanı Jerome Powell enflasyon ve ve faiz artışı hakkında değerlendirmelerde bulunmuştu. Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise faizleri artırmamız gerekir" dedi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Öte yandan altının gram fiyatı dün yukarı yönlü hareketine devam ederek 810 TL’ye yükseldi. Ancak bu sabah ise küresel altın fiyatlarındaki geri çekilme ve dolar kurundaki düşüş ile gram altın 800 lira seviyesinde bulunuyordu. ABD enflasyonun açıklanmasının ardından 810 lira seviyesine çıktı.

ONS ALTINDA SON DURUM

2021’in son günlerindeki yükselişten sonra geçen haftaya 1830 dolar civarında başlayan ons altın, hafta boyu dalgalı bir seyir izleyerek yüzde 2’den fazla değer kaybı ile kapatmıştı. Yeni haftaya da düşüşle başlayan ons altın, Powell’ın konuşmalarından destek bularak 1822 dolar seviyesine kadar yükseldi. Kritik ABD enflasyonunun açıklanmasının ardından şu sıralar 1824 dolar seviyesinde hareket ediyor.

ALTIN FİYATLARI 25 OCAK’TA YÖN BULACAK

Analistler Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) 25 Ocak’taki toplantısına kadar altın fiyatlarının 1790-1830 dolar aralığında seyredeceğini ifade ediyor.

YATIRIMCIYA ÖNEMLİ UYARI

Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu gram altın fiyatının artık tamamen dolar kuruna bağlı olarak hareket ettiğinin altını çizerek yatırımcıya önemli uyarılarda bulundu. Tunç Şatıroğlu, “Bu ortamda biraz dolar, biraz altın, biraz borsa tutmalısınız. Türk Lirası’nı sadece geçiminizi sağlamak için elinizde tutun. Gümüş ve sterlin de olabilir ama Euro için biraz daha yükselmesini beklemek gerek” tavsiyesinde bulundu.

