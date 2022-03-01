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Son Dakika: Kritik toplantı başladı! Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

01.03.2022 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında üçüncü kez toplandı. Toplantıda Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin Türkiye'de neden olabileceği risklerin ele alınacağı öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Kritik toplantı başladı! Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Son dakika haberi: Fiyat İstikrarı Komitesi üçüncü toplantısı başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Emek Yerleşkesi'nde saat 20.00'da başlayan toplantıda, enflasyon gelişmeleri ile enflasyonla mücadelede devreye alınan ve alınacak önlemlerin etkileri değerlendirilecek.

RUSYA VE UKRAYNA KRİZİNİN TÜRKİYE'DE NEDEN OLABİLECEĞİ RİSKLER

Ayrıca Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasındaki gelişmelerin Türkiye'deki gıda ve enerji arz güvenliği ile enflasyon üzerinde neden olabileceği riskler ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantı, Bakan Nebati'nin yanı sıra, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla basına kapalı gerçekleştiriliyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Ukrayna
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