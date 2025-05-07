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Son dakika: Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Fed, merakla beklenen faiz kararını Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'da açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Son dakika: Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Metin Yamaner

Son dakika: Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ilerleyen dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı. Dünya genelinde karşılıklı gümrük tarifelerinden kaynaklı riskler öngörülebilirliği azaltırken, ABD ile Çin'in müzakere yapmayı planlaması Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalarda olumlu bir hava estirmişti.

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Powell'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz oranlarını düşürme çağrısına vereceği yanıt merakla beklenirken, piyasalarda siyasi baskıya direnileceği ve politika faiz oranlarının değişmeyeceği öngörülüyordu.

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FAİZİ SABİT TUTTU

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

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Hissenet
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Fed FED faiz kararı fed faiz
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