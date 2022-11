Son dakika! KYK borçlarına yapılandırma! Bugün başladı! E-Devlet’ten bakılabiliyor

“Gençlerimizin her an, her daim yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz” diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, KYK yurtları ve borç faizleri ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Kasapoğlu, yüksek öğrenim kredi borçlarının yeniden yapılandırılma süreci ve öğrencilerin yapması gerekenleri anlattı.

Her 100 öğrenciden 98'inin yurtlara yerleştirildiğini açıkladı. Kasapoğlu, 1 milyon 392 bin 629 ögrencinin 27 milyar liralık borcunun kaldırıldığı söyledi.

E-DEVLET'TEN SORGULAMALAR BAŞLADI

Bakan Kasapoğlu öğrenim kredisi yapılandırma işleminden yararlanacak öğrencilerin sorgulamalarının an itibariyle e-devlette başladığını duyurdu.

KREDİ VE BURS BAŞVURU SÜRELERİ UZATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB burs-kredi başvuru süresinin uzatıldığını açıkladı.