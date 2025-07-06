1 TL'lik ev... Bakanlık harekete geçti! Arama yapanların karşısına çıkıyordu

Bilindiği üzere emlak piyasasında fırsatçılara yönelik bir dizi düzenleme hayata geçti. Ama buna rağmen bazı firmalar yanıltıcı ilanlarla müşterilerin karşısına fahiş fiyatlar çıkarıyor. Kullanılan yöntemlerden biri de 1 liralık ilanlar. Burada amaç müşteriyle doğrudan temas kurup satış için ikna yoluna gidebilmek. İşte bu ilanlar da Bakanlığın merceğinde şimdi. Cezalarsa yolda.

"SEMBOLİK FİYATLAR VE RAYİCİN ALTINDA RAKAMLAR"

ATV Haber'de yer alan habere göre; ilan sitelerinde öne çıkmak için yapılan 'sudan ucuz ev' kurnazlığına Ticaret Bakanlığı el attı. Avukat Volkan Alkılıç "Burada iki şekilde bizim karşımıza geliyorlar. Bir tanesi 1 TL'lik 5 T'lik sembolik fiyatlar. Bir diğeri ise bölgenin rayicinin altında rakamlar" dedi.

Ev, araba ya da arsa. Bu ilanların sembolik rakamlara koyulmasının sebebi tamamen sitede ön plana çıkmak. Bir ev aradığınız zaman gelişmiş sıralamadan en düşükten pahalıya doğru sırala dediğiniz zaman en üstte 1 lira olan ilanlar çıkıyor. İşte bu sembolik rakam koyulmasının sebebi de her zaman en üstte olmak.

ARSA İLANLARI DURUYOR

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu internetteki 1 liralık ilanları tek tek kaldırdı. Ancak arsa ilanları duruyor. Türkiye'de en fazla ziyaret edilen ilan sitelerine bakıldığında Türkiye genelinde ve fiyatı en fazla 1 lira olacak şekilde arama yapıldığında uygun ilan bulunamadı yazısı çıkıyor. Ancak bir diğerine gelindiğinde 1 lira pek çok ilan olduğu görülüyor. Ancak bu ilanların pek çoğu da arsa ilanı.

Bu ilanların da gerekçesi var. Haberde telefonla görüşülen bir kişi "1 TL konulmasının tek amacı şundan... Kat karşılığı yerlerden para talep edilmiyor" derken bir başkası da "Kat karşılığı ilanlarda rakam yazılamıyor. O yüzden sistem direkt 1 lira olarak atıyor" ifadelerini kullandı.

Avukat Volkan Alkılıç "Bu ilanlara aracılık eden platformlar da sorumlu olmak kaydıyla gerek ilan sahipleri gerek o gayrimenkulün sahipleri sorumlu olmakta ve 200 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanmakta" dedi.