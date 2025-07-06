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KOBİ'ler için yeniden başlıyor! 2,5 milyon TL kredi... 6 ay ödemesiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Kredi Garanti Fonu (KGF), Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım, KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla yeni bir TOBB Nefes Kredisi'ne imza attı.

KOBİ'ler için yeniden başlıyor! 2,5 milyon TL kredi... 6 ay ödemesiz

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Nefes Kredisi'ne başvurular 8-9 Temmuz itibarıyla gerçekleştirilecek. Birliğe bağlı oda-borsa üyesi şirketler, TOBB Nefes Kredisi başvurularını Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerinden yapabilecek.

KOBİ ler için yeniden başlıyor! 2,5 milyon TL kredi... 6 ay ödemesiz 1

KGF kendi öz kaynak desteğiyle, bu kredilere yüzde 80 kefalet sağlayacak. TOBB Nefes Kredisi'nden bir firma, azami 2,5 milyon lira kredi kullanabilecek. Krediler 6 ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

KOBİ ler için yeniden başlıyor! 2,5 milyon TL kredi... 6 ay ödemesiz 2

"KOBİ'LERİN YAŞADIĞI EN BÜYÜK SIKINTI FİNANSMANA ERİŞİM"

Açıklamada, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'in görüşlerine de yer verildi.

KOBİ'lerin yaşadığı en büyük sıkıntının, finansmana erişim olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "KOBİ kredilerinin reel olarak artmaması, firmaların işletme sermayelerini azaltıyor. Nakit ve mal akışının yavaşlamasına, ekonominin daralmasına neden oluyor. Arzın bu şekilde kısılması da enflasyona olumsuz yansıyor ve yüksek enflasyonla mücadeleyi güçleştiriyor. Buradaki sıkıntıları hafifletmek ve ülkemiz ekonomisinin can damarı KOBİ'lere destek olmak üzere TOBB, KGF ve bankalar güç birliği yaptık. KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla, yeni bir TOBB Nefes Kredisi'ni gelecek hafta içinde başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

KOBİ ler için yeniden başlıyor! 2,5 milyon TL kredi... 6 ay ödemesiz 3

"558 BİN FİRMAYA, KEFİL OLDUK"

Özegen ise KGF olarak şu ana kadar 1,5 trilyon liralık krediye kefalet verdiklerini bildirdi. 558 bin firmaya kefil olduklarını aktaran Özegen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"KGF dünyada benzeri olmayan önemli bir kuruluş. TOBB başta olmak üzere, KOSGEB ve 29 paydaş bankanın ortak olduğu bir yapıdan oluşuyor. Ülkemizin ekonomik kalkınmasına destek vermek için yeni uygulamaya alacağımız TOBB Nefes Kredisi'nde, KGF olarak öz kaynak desteğimizle kredilere kefil olacağız. Kefalet oranımız yüzde 80 olacak." (AA)

KOBİ ler için yeniden başlıyor! 2,5 milyon TL kredi... 6 ay ödemesiz 4Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
TOBB kredi kobi
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