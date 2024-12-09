Son dakika|KYK burs ve kredi ücretlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ne kadar burs verilecek?

Öğrenci burs ve kredi tutarları yüzde 50 arttı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Gençlik ve Spor Bakanlığı Burs ve Öğrenim Kredi tutarlarını açıkladı.

Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını duyurdu.

Erdoğan şunları söyledi;

"Ön lisans ve lisans için 2000 TL olan rakamı 3000 TL’ye yüksek lisansta 4000 TL olan miktarı sekiz 6000 TL’ye doktora öğrencilerimiz için 6000 TL olan tutarı 9000 TL’ye çıkardık. Burs miktarlarını üniversite öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

OCAK AYINDAN İTİBAREN YATIRILACAK!

2025 zamlı KYK bursu ödemeleri ocak ayından itibaren öğrencilere 3 bin TL olarak yatırılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.