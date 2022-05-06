Son dakika: LPG fiyatlarına indirim geldi! İşte 6 Mayıs yeni otogaz fiyatları

Son dakika: LPG'ye bu gece yarısından sonra indirim geldi. Kaynaklar LPG'ye gelen indirimin 1 lira olacağını ifade etti. Akaryakıt fiyatlarında gece yarısından itibaren değişim söz konusu olacak.

Sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, LPG’nin litre fiyatı bu indirim ile birlikte 10,66 lira seviyelerine geriledi. Benzine herhangi bir zam gelmeyecek.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,06 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.33 TL'den satılıyor.



