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Son dakika: LPG fiyatlarına indirim geldi! İşte 6 Mayıs yeni otogaz fiyatları

06.05.2022 00:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: LPG fiyatı için bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 liralık indirim geldi. Otogaz litre fiyatına indirim yapılmasından sonra 6 Mayıs Cuma gününden itibaren yeni fiyatlar da merak ediliyor. Peki LPG fiyatlarına ne kadar indirim geldi? İşte akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Son dakika: LPG fiyatlarına indirim geldi! İşte 6 Mayıs yeni otogaz fiyatları

Son dakika: LPG'ye bu gece yarısından sonra indirim geldi. Kaynaklar LPG'ye gelen indirimin 1 lira olacağını ifade etti. Akaryakıt fiyatlarında gece yarısından itibaren değişim söz konusu olacak.

Sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre, LPG’nin litre fiyatı bu indirim ile birlikte 10,66 lira seviyelerine geriledi. Benzine herhangi bir zam gelmeyecek.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,06 liradan, benzinin litresi ise ortalama 20.33 TL'den satılıyor.


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