FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: LPG’ye indirim geldi! Otogazın litresi 1 lira 64 kuruş geriledi: (3 Mayıs Cuma güncel benzin, mazot, LPG fiyatları)

Son dakika: LPG’ye indirim geldi! Otogazın litresi 1 lira 64 kuruş geriledi: (3 Mayıs Cuma güncel benzin, mazot, LPG fiyatları)

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.05.2024 07:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Araç sahipleri akaryakıta indirim ya da zam haberlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz hafta motorin fiyatları için yapılan indirimin ardından bugün de LPG fiyatları değişti. Otogaz litre fiyatı için bugünden geçerli olmak üzere büyük bir indirim yapıldı. Peki 3 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ile haberin detayları…

Son dakika: LPG’ye indirim geldi! Otogazın litresi 1 lira 64 kuruş geriledi: (3 Mayıs Cuma güncel benzin, mazot, LPG fiyatları)

Son dakika: LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin bugün de gündeminde. ‘Akaryakıta indirim zam var mı?’ sorusunu araştıranlar için yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez de otogaz fiyatları değişti. İşte il il güncel benzin, mazot, LPG fiyatları…

LPG’DE İNDİRİM TABELAYA YANSIDI

LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

iStock-497393773

İNDİRİM SONRASI GÜNCEL OTOGAZ FİYATLARI

İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,38 - 20,85 TL'ye, Ankara'da 20,82 TL'ye, İzmir'de 20,44 TL'ye geriledi.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi şimdilik beklenmiyor.

3 MAYIS 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 43,84 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 43,92 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR
Benzin: 45,11 TL
Motorin: 42,48 TL
LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA
Benzin: 44,84 TL
Motorin: 42,28 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL

BENZİN


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli ve memurun maaş hesabı değişiyorEmekli ve memurun maaş hesabı değişiyor
Vergisi ödenen arabaya zam yok!Vergisi ödenen arabaya zam yok!
Turkcell'in yeni yönetim kurulu belli oldu!Turkcell'in yeni yönetim kurulu belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt
En Çok Okunan Haberler
Araç taklalar atarak savruldu: Vali kazanın nedenini açıkladı: 2 ölü, 34 yaralı

Araç taklalar atarak savruldu: Vali kazanın nedenini açıkladı: 2 ölü, 34 yaralı

Dudak uçuklatan vurgun! Bu kez dolandırıcı polis çıktı: Mağdurların çoğu da polis

Dudak uçuklatan vurgun! Bu kez dolandırıcı polis çıktı: Mağdurların çoğu da polis

Vergisi ödenen arabaya zam yok!

Vergisi ödenen arabaya zam yok!

Asgari ücrete ara zam iddiası! Rakam vererek duyurdu, kulislerde de konuşuluyor

Asgari ücrete ara zam iddiası! Rakam vererek duyurdu, kulislerde de konuşuluyor

Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu

Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurdu

Altın fiyatlarında Fed rüzgarı! Yatırımcılar dikkat, karar sonrası yön değişti

Altın fiyatlarında Fed rüzgarı! Yatırımcılar dikkat, karar sonrası yön değişti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.