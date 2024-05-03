Son dakika: LPG’ye indirim geldi! Otogazın litresi 1 lira 64 kuruş geriledi: (3 Mayıs Cuma güncel benzin, mazot, LPG fiyatları)

Son dakika: LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin bugün de gündeminde. ‘Akaryakıta indirim zam var mı?’ sorusunu araştıranlar için yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez de otogaz fiyatları değişti. İşte il il güncel benzin, mazot, LPG fiyatları…

LPG’DE İNDİRİM TABELAYA YANSIDI

LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim geldi.

İNDİRİM SONRASI GÜNCEL OTOGAZ FİYATLARI

İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,38 - 20,85 TL'ye, Ankara'da 20,82 TL'ye, İzmir'de 20,44 TL'ye geriledi.

Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi şimdilik beklenmiyor.

3 MAYIS 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL ANADOLU

Benzin: 43,84 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,02 TL

İSTANBUL AVRUPA

Benzin: 43,92 TL

Motorin: 41,22 TL

LPG (Otogaz): 22,49

İZMİR

Benzin: 45,11 TL

Motorin: 42,48 TL

LPG (Otogaz): 22,08

ANKARA

Benzin: 44,84 TL

Motorin: 42,28 TL

LPG (Otogaz): 22,46 TL







