Son dakika: LPG’ye indirim geldi! Otogazın litresi 1 lira 64 kuruş geriledi: (3 Mayıs Cuma güncel benzin, mazot, LPG fiyatları)

Son dakika: LPG, benzin ve motorin fiyatları araç sahiplerinin bugün de gündeminde. ‘Akaryakıta indirim zam var mı?’ sorusunu araştıranlar için yeni bir gelişme yaşandı. Bu kez de otogaz fiyatları değişti. İşte il il güncel benzin, mazot, LPG fiyatları…
LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim geldi.
İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,38 - 20,85 TL'ye, Ankara'da 20,82 TL'ye, İzmir'de 20,44 TL'ye geriledi.
Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi şimdilik beklenmiyor.
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 43,84 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 43,92 TL
Motorin: 41,22 TL
LPG (Otogaz): 22,49
İZMİR
Benzin: 45,11 TL
Motorin: 42,48 TL
LPG (Otogaz): 22,08
ANKARA
Benzin: 44,84 TL
Motorin: 42,28 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL