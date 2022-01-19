Son dakika… Market fiyatları böyle zamlanmış! Yazışmalar ifşa oldu…

Son dakika haberleri… Beş zincir marketle bir tedarikçi şirkete kesilen 2,7 milyar liralık cezanın gerekçeli kararı belli oldu. Rekabet Kurumu’nun sitesinde yayınlanan kararda 5 zincir marketin tedarikçilerle birlikte hareket ettikleri WhatsApp ve mail yazışmalarına da yansıdı. Yazışmalara göre tedarikçiler aracılığı ile zincir marketlerdeki fi yatlar ve zamlar için birlikte hareket edilmiş. Bir yağ tedarikçisi çalışanının zincir marketlerle yazışmasında fi - yat etiketleri konusunda sık sık ’organize olalım’, ‘birlikte hareket edelim’ ifadesi dikkat çekiyor.

‘ORGANİZE OLALIM’

Akşam gazetesinin haberine göre; WhatsApp grubunda yağ tedarikçisi bir fi rmanın çalışanı bir market yöneticisine “Cuma gününe organize oluyoruz biz fi yat geçişinde. Sen (….) market ve diğer tarafl arı organize eder misin?. Cuma rafa yansıyacak” diye yazıyor. “Tamamdır” yanıtı alan tedarikçi piyasaya sürekli müdahale ediyor. WhatsApp yazışmalarında 5 litrelik ayçiçek yağının reyonda 35 lira olarak görülen etiket görselinin paylaşılması üzerine zincir market çalışanı “Güzel abi piyasa yükselirse sorun yok. Bu arada raf fi yatları salı günü itibarıyla yükselecek. Pazartesi organize olup herkesin salı gününe geçmesi gerekiyor” ifadesini kullanıyor.

‘YÖNETİCİYE ONAYLATTIK SIKINTI ÇIKMAYACAK’

Bunun üzerine tedarikçi çalışanı “Pazartesi 39.95 TL raf fi yatına geçiyoruz. Pazartesi sabah mail göndereceğiz size” diyor. Bunun üzerine market çalışanı “Okey salı günü itibarıyla geçmis oluruz” derken bu yazışmadan üç gün sonra başka bir market zincirini kastederek tedarikçiye “(…) market fiyatları geçmemiş” diyor. Tedarikçi ise bu mesaja atfen “1 lt var onu da geçecek merak etme” ifadesini kullanıyor. Aynı yazışmanın devamında bu kez (…) marketteki etiket fiyatları paylaşılıyor ve başka bir marketteki 1 litre yağın rafta yarın 10.95 TL olacağı belirtilerek “Yarın siz de geçin lütfen. Yöneticiye onaylattık. Sıkıntı çıkmayacak. Yardımını rica ediyorum kardeşim” deniliyor.

ORTAK HAREKET ETMELİYİZ

Yazışmalarda zaman zaman ortak fi yat ayarlamasında zaman zaman tartışmalar da yaşanıyor. Bir market zinciri çalışanı ile tedarikçi arasında geçen konuşma şöyle:

●X2 market çalışanı: Fiyatı bozuyoruz. Geri geldiğimiz tutar fark.

● Hayır sakın yapmayın. Çok sıkıntı olur. Acil 24.95 ikili fiyata çıkalım.

● X2 market çalışanı: Sıkıntıyı yapan (…) market biz değiliz. Biz toplantıda net ifade ettik. Bu oyunda yokuz.

● Ama dahil oluyorsunuz. Beraber hareket etmemiz gerekiyor. Onlar gel gel yapıyor siz oyuna giriyorsunuz. Yapmayın.

● X2 market çalışanı: 11,95 yaptığında problem yok. Biz eşit olmayacağız.

FİYAT YÜKSELTMEYENE UYARI

STRATEGY team grubuna iletilen Yudum Ayçiçek Yağı 4 Lt ürününün etiket fi yatının 35,50 TL olarak yer aldığı (….) market raf görseli iletilerek gruba şöyle yazılıyor:

● Abi bu ne şakamısınız. Siz ya niye fi yatı geri çektiniz. Bu ay 1 adet ürün sevk edeceğim, bilgine. Piyasadan haberin yok galiba. Sonra marjım düşük dersin… Sanal markette de kaldırmışın, senin geçmen lazım. Adamlar geçti dediğim gün.

● (….) Biz de yükselttik senin söylediğin fi yatlara geçmiştik. Onlar geçmeyince biz de geri çektik. Geçirirseniz biz de geçeriz. 38,90’a, 37,90 olmamış.

● (…..): Nasıl geçmedi abi bakmıyor musun o günden beri. 0,40 kuruş düşük geçmişler sadece. Sen de o fi yatlara geç. Niye 35,90 yapıyorsun. Bir de sanaldan kaldırıyorsun.

● İşinize geldiği gibi. Siz bilirsiniz sorun yok. İstersen 10 liraya satın stoklar bitince marj % 5 düşünce o zaman bildiğini yaparsın eyvallah.

2.7 MİLYAR TL CEZA ALDILAR

REKABET Kurumu, 29 Ekim 2021’de 5 perakende zincirine ve 1 tedarik şirketine ‘fahiş fi yat’ cezası vermişti. Kurum kararına göre BİM’e 958 milyon 129 bin 194,39 lira, CarrefourSA’ya 142 milyon 469 bin 772,07 lira, Migros’a 517 milyon 672 bin 762,75 lira, ŞOK Marketler’e 384 milyon 369 bin 37,15 lira ve Yeni Mağazacılık AŞ’ye (A 101) 646 milyon 582 bin 329,39 lira idari para cezası verildi. 5 markete verilen cezanın toplam 2 milyar 682 milyon 539 bin 593,7 lira olmuştu.



