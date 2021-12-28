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Son dakika… Market fiyatlarındaki indirim gerçek mi? Dikkat çeken fiyat farkı…

28.12.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre; market fiyatlarındaki indirim haberleri sevindirdi ancak fiyatlar arasındaki fark dikkat çekti. Döviz kurlarının düşüşü ve indirim çağrılarıyla birlikte zincir marketler peş peşe indirim açıklamaları yapmaya başladı. Ancak iki büyük zincir arasında bile hâlâ ‘aynı üründe’ yüzde 40’a varan farklar var. İşte market fiyatlarında son durum…

Son dakika… Market fiyatlarındaki indirim gerçek mi? Dikkat çeken fiyat farkı…

Dolardaki düşüş sonrası perakendeden beklenen indirim haberleri son dakika olarak gelmeye başladı. Migros ve CarrefourSa ile yerel marketler yüzde 30’a varan indirim yaptığını duyurdu. Ancak indirim yapılan ürünlerde zincir marketler arasındaki yüksek fiyat farkı dikkat çekiyor.

Dövizdeki düşüş sonrası gözlerin çevrildiği perakende sektöründe indirimler başladı. Geçen hafta ilk indirimi yapan Tarım Kredi’nin ardından dün de büyük zincir marketlerden Migros ile CarrefourSa fiyatları düşürdüğünü duyurdu. İstanbul’da 1800 mağazayı temsil eden 38 yerel market de bazı ürünlerde yüzde 30’a varan indirim için ortak karar aldı. Benzer karar Ege’deki 326 marketi bünyesinde barındıran Ege Perakendeciler Derneği’nden de geldi. Bu dernek de yüzde 30’a varan indirim yaptı. Ancak halen indirim yapılan aynı markalı ürünlerde zincir marketler arasında farklı fi yat etiketleri dikkat çekiyor.

İKİ ZİNCİRDEN İNDİRİM

Migros dün yaptığı açıklamayla tüm meyve-sebzelerde yüzde 10 indirim uygulamaya başladıklarını duyururken seçilmiş bazı ürünlerin de yeni fi yatlarını ilan etti. Buna göre 5 litrelik Migros ayçiçek yağı 109 TL’ye, 1 kg Karadeniz çayı 29,90 TL’ye Migros Rize çay 1 kilogram 29,50 TL’ye, Türk Şeker 5 kg 26,50 TL’ye indi. CarrefourSa ise tedarikçilerden fi yat güncellemesi istediklerini, gelen geri dönüşler doğrultusunda indirimlere başladığını duyurdu. Açıklamaya göre süt, ayçiçek yağı, kaşar peyniri, domates salçası, maden suyu, çay ve un gibi ürünlerde yüzde 30’a varan indirim yapıldı. İndirim sonrası CarrefourSa kaşar peynir 500 gram 39.90 TL’ye, Carrefour Ayçiçek Yağı 5 Litre 109 TL’ye, Komili Ege Sızma Zeytinyağı 1 litre 59.90 TL’ye indi.

‘MÜDAHALE YERİNDE’

İstanbul Perakendeciler Derneği Başkanı Faruk Güzeldere, 38 üyelerinin bin 800 mağazasında kur düşüşüne bağlı olarak indirim yapılmaya başlandığını belirterek, “Üyelerimiz her ürün grubunda değişmekle birlikte temel ihtiyaç maddeleri, meyve sebze, temizlik ürünleri, kağıt gruplarının bir kısmında, yüzde 20’den başlayıp yüzde 30’lara varan oranlarda indirime gitti. Hükümetten bu hamle gelmeseydi tedarik zinciri kırılmak üzereydi, rafa koyacak ürün bulamazdık, şu anda piyasa rahatladı” dedi.

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İNDİRİM GERÇEK Mİ?

Akşam gazetesinin haberine göre; ancak gelen bu sevindirici indirim haberlerine rağmen aynı markanın aynı gramajlı ambalajlı ürünlerinde yüksek fi yat farkı dikkat çekiyor. Örneğin aynı markanın 300 gr kaşar peyniri, iki büyük marketten birinde 29.90 liradan 24.95 liraya indirilirken, diğer zincir markette ise 34.95 liradan 31.95 liraya düşürülmüş görünüyor. Aynı üründe yüzde 35’i aşan bu farklılık, başka birçok üründe yüzde 20 ila 44 arasında değişiklik gösteriyor. Benzer şeklide, internet alışveriş platformlarında aynı marka ve miktardaki ambalajlı ürünler arasındaki fi yat farkı iki kata kadar çıkabiliyor. Bu da, döviz veya girdi maliyetlerine dayalı bir indirim yapıldığı yönündeki açıklamalara güveni zedeliyor.

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İNDİRİM GÖRÜNÜMLÜ FİYAT ARTIŞI

DOLARIN 1 haftada 18.40 liradan 11 liraya kadar inmesine ve üretici/tedarikçilerin fi yat indirmelerine rağmen bazı marketlerin fi yatları yükseltmesi de dikkat çekiyor. AKŞAM Ekonomi Servisi’nin zincir marketlerin sitelerinde yaptığı araştırmaya göre; bir zincir markette dolardaki düşüş öncesi 5.25 lira olan 1 litre sütün etiketi, 7.90’a çıkarıldıktan sonra 6.90 liraya düşmüş gibi satışa sunulduğu görülüyor. Aynı şekilde, kurdaki düşüş öncesi 30 lira olan 600 gram kaşkaval peyniri, halen 43.50 liradan satılırken, 8.5 liralık kefir 12.5 lira etiketi taşıyor.

RAFTA FARKLI KASADA FARKLI FİYATA CEZA

Marketlerde rekabetle açıklanamayacak fiyat farklılıklarının dışında, bir başka güvensizlik yaratan sorun da, ‘raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında uyumsuzluk’. Anadolu Ajansı’nın dün geçtiği habere göre, denetimlerde bu soruna sık rastlanmaya başlandı. Habere göre, dün Kocaeli ve Zonguldak’ta denetimler yapıldı. Sadece Zonguldak’ta denetlenen 20 marketin 10’u bu uygulama nedeniyle cezaya çarptırıldı.

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