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Son dakika: Mart yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık duyurdu

09.03.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Mart yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Bakan Yanık yaptığı açıklamada, 1 milyar 489 milyon TL’yi aşan bir ödeme yaptıklarının altını çizerken, "Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Son dakika: Mart yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hesaplara yattı! Bakan Derya Yanık duyurdu

Son dakika: Mart yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıldı. Söz konusu gelişmeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu. Mart ayı içerisinde yaklaşık 836 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunduklarını kaydeden Bakan Yanık, yaklaşık 653 milyon TL de engelli aylıklarını da hak sahiplerinin hesaplarına yatırdıklarını belirtti.

SON DAKİKA | YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIKLARI HESAPLARDA

Yaşlı aylığı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 489 milyon TL’yi aşan bir ödeme yaptıklarının altını çizen Bakan Yanık, “Mart ayına ilişkin yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bakan Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

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BAKAN YANIK: "HER ALANDA ENGELLİ VE YAŞLILARIMIZIN YANINDAYIZ"

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

ynaık

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