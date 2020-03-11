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Son dakika: MASAK o firmalar hakkında inceleme başlattı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.03.2020 20:29 | Son Güncelleme

MASAK, temel ihtiyaç maddeleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

Son dakika: MASAK o firmalar hakkında inceleme başlattı!

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

MASAK'dan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
masak, koronavirüs,

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
fırsatçı namussuzlar.... hemen milletin kanını sömürün
millet 2 günde parayı vurdu kaldırdı. Siz yeni inceleyın. Zaten coğu yandaşınız bi cacık olmaz
Alan aldı bile Eyüp amca yattığı yerden Amerikalıları zengin etti
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