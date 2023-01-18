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Son dakika: Meclis'te EYT mesaisi! Bürokratlar, AK Partililere detayları anlattı

18.01.2023 22:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milyonlarca insanı etkileyecek olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi 2022 yılının son günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Yaş şartının olmadığı belirtilen açıklama sonrası gözler EYT düzenlemesinin ne zaman Meclis'e geleceğine çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları akşam saatlerinde TBMM'de AK Partili isimlere EYT ile geniş kapsamlı bir sunum yaptı.

Son dakika: Meclis'te EYT mesaisi! Bürokratlar, AK Partililere detayları anlattı

Son dakika: EYT ile ilgili düzenleme Meclis'e ne zaman gelecek? Türkiye bu sorunun yanıtını ararken TBMM'de yeni bir gelişme yaşandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la ilgili AK Parti grubuna, bakanlık bürokratları tarafından sunum yapıldı. Sunum basına kapalı olarak gerçekleşti.

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BAKANLIK BÜROKRATLARI DETAYLARI ANLATTI

TBMM’de basına kapalı olarak gerçekleşen EYT toplantısına, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Bülent Turan, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Yılmaz Tunç ve Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz katıldı. Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları tarafından EYT ile ilgili geniş kapsamlı teknik bir sunum yapıldığı belirtildi.

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