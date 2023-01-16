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EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar...

16.01.2023 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi için milyonların gözü Ankara'dan gelecek habere çevrildi. Yasa için Meclis'in adımı beklenirken CHP kanadından flaş bir açıklama geldi. Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Samimiyseniz EYT'yi getirin, bugün torba kanunun içine koyalım, salı günü akşam 21.00'e kadar bu sorunu çözelim" dedi.

EYT için CHP'den dikkat çeken çağrı: Salı günü saat 21'e kadar...

EYT düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geleceği tarih hala belirsizliğini korurken, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz ama bizden bir tarih istemeyin. Çünkü muhalefet, 20 milletvekiliyle Meclis'i tıkayabiliyor" sözlerine CHP'den yanıt geldi. CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "Samimiyseniz EYT'yi getirin, bugün torba kanunun içine koyalım, salı günü akşam 21.00'e kadar bu sorunu çözelim" dedi.

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"KABUL EDİLEMEZ"

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmeye başlandığını söyledi. Kanun teklifinde, 3 artı 1 yılını doldurmayan kamu çalışanlarından özellikle öğretmenlerin eş durum tayin hakkının yer almadığını dile getiren Kaya, "Eş durumundan tayin hakkı olmadan bu yasa görüşülemez" ifadesini kullandı.
Kanun teklifinde, milletvekili danışmanlarının da yer almadığını anlatan Kaya, milletvekillerinin kendi yardımcı personelinin sorunlarına yönelik düzenleme bulunmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

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"SALI GÜNÜ 21'E KADAR SORUNU ÇÖZELİM"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın "EYT ile ilgili çalışmayı bitireceğiz ama bizden bir tarih istemeyin. Çünkü muhalefet, 20 milletvekiliyle Meclis'i tıkayabiliyor" sözlerini eleştiren Kaya, "336 milletvekiliyle parlamentoyu çalıştıramadığınızı söylüyorsanız bu bir itiraftır. Anamuhalefet partisi olarak çağrıda bulunuyoruz: Samimiyseniz EYT'yi getirin, bugün torba kanunun içine koyalım, salı günü akşam 21.00'e kadar da bu sorunu çözelim. Hodri meydan." diye konuştu. (AA)

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