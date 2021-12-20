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Son dakika: Memur ek zam beliyor...Memur ve memur emeklisi için ek zamla ilgili son durum

20.12.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin beklediği ek zamla ilgili son dakika gelişmesi geldi. 2022 asgari ücretin açıklanmasından sonra yaklaşık milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ve aylıklarına gelecek ek zam oranlarını bekliyor. Çalışma Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurmuştu . Ek zam görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor. Yapılacak düzenleme ile ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıtılması hedefleniyor.

Son dakika haberine göre, yeni yılda asgari ücretle birlikte milyonlarca emekli ve memur emeklisinin maaşları da değişecek. 2022 yılına günler kala memur ve emekliler gözünü ve kulağını gelecek ek zam haberine dikti. Sosyal refah düzenlemesi halinde verilecek ek zam için görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

SOSYAL REFAH ARTIŞI YAPILACAK

Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında mutabakat sağlandı.

Çalışma Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını açıklamıştı. Bakanlık, 3600 ek gösterge meselesinin vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildiğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldığı, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi" denilmişti.

ENFLASYON FARKI 3 OCAK'TA BAŞLAYACAK

Yıl içinde biri ocak diğeri de temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alan emekliler ve memurların alacakları net maaş zammı 3 Ocak'ta belli olacak.

BİLGİN: ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ÜCRET ARTIŞI OLACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memurlara sosyal refah düzenlemesi yapılacağını duyurdu.

Bakan Vedat Bilgin, kamu çalışanları için enflasyonun üzerinde bir ücret artışı olacağını söyledi.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor.

Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor. TÜİK'in rakamlarına göre, temmuz ayından kasım sonuna kadar geçen 5 aylık sürede tüketici fiyatları endeksi kümülatif olarak yüzde 7,47 oranından arttı. Maaş zamlarının net olarak ortaya çıkması için aralık ayının aylık TÜFE oranının da açıklanması gerekiyor.

EK ZAMMIN 15 OCAK'TA YANSIMASI BEKLENİYOR

Kamu görevlilerine yapılacak ek zam için görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

Yapılacak düzenleme ile ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıtılması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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