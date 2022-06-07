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Son dakika: Memur ve emekli 4 Temmuz'u bekliyor! Enflasyon zammına bir yenisi daha ekleniyor

07.06.2022 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği enflasyon zammı büyük oranda belli oldu. TÜİK'in açıkladığı yılın 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. 6 aylık enflasyon enflasyon sonrası artış oranının yüzde 40’ı bulması bekleniyor. Bu zamların yanında milyonlarca sosyal refah artışı da geliyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Memur ve emekli 4 Temmuz'u bekliyor! Enflasyon zammına bir yenisi daha ekleniyor

Son dakika: Milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını bekliyor. Özellikle emeklilerin ve memurların alacakları zam oranlarını enflasyon belirliyor. Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranı kadar artış alırken memurlar ve memur emeklileri de toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı alacak. TÜİK göre, mayıs ayı enflasyonu yıllık bazda beklentilerin altında yüzde 73,50 düzeyinde gerçekleşirken, 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Böylece TÜİK verilerine göre, emeklinin 5 aylık enflasyon farkı yüzde 35,64 oldu. Yani önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35,64 olacak.Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam netleşecek.

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN 5 AYLIK FARK KESİNLEŞTİ

5 aylık enflasyon oranı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı 35,64,

5 aylık memur zammı 35,14,

5 aylık enflasyon farkı 28,14 olarak hesaplandı.

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OCAK AYINDA NE OLMUŞTU?

Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 2021’in son 6 aylık (temmuz-aralık) döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisinin ise yüzde 5’lik ocak ayı toplu sözleşme zammına yüzde 2.5’lik ilave yapılmış böylece toplam zam yüzde 30.95’e çıkmıştı. Benzer bir artış sisteminin Temmuz ayında da olması bekleniyor.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin özellikle taban maaşlarla ilgili artış olacağını açıklamış hatta 13 milyar liralık bir yıllık artış maliyetinden bahsetmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da hafta sonu yaptığı açıklamada "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" demişti.

TEMMUZ AYINDA 'EK ZAM' GELECEK Mİ?

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Bu gelişmeler ışığında Temmuz ayında da 2500 TL olan taban maaşın yükseltilmesi söz konusu olabilecek. 13 milyar TL'lik yıllık maliyetten yola çıkılarak yapılan hesaplamalara göre ise burada rakamın 3500-4000 TL olması bekleniyor. Bunun dışında yüzde 7 olan toplu sözleşme artışının da yükseltilmesi, seyyanen zam formülünün ortaya çıkartılması da gündemde.

Bu artışlara 4 Temmuz'da açıklanacak 6 aylık enflasyon oranı belli olduktan sonra karar verilecek. Böylece yapılacak değerlendirme sonunda ek refah artışının boyutu ve şekli de ortaya çıkacak. Bu artışların yapılabilmesi için Meclis'ten yasa çıkartılması da gerekiyor. Yasa çıktıktan sonra ek zam farkları da emeklilerin ve memurların maaşlarına ayrıca yatırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Memur
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