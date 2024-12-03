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  4. SON DAKİKA| Memur ve emekli maaşı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Milyonları ilgilendiriyor! İşte meslek meslek maaş ve zam tablosu

SON DAKİKA| Memur ve emekli maaşı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Milyonları ilgilendiriyor! İşte meslek meslek maaş ve zam tablosu

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
03.12.2024 10:12
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Son dakika haberleri... TÜİK kasım ayı enflasyon oranını açıkladı. Her ayın 3'ünde saat 10.00'da açıklanan enflasyon verisini milyonlar son dakika olarak takip etmeye devam ediyor. TÜİK'in verisine göre SSK, Bağ-Kur, memurların 5 aylık enflasyon farkı ile ocak ayında alacakları zam oranı da belli oldu. Peki, TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı enflasyon verisine göre enflasyon farkı ne kadar oldu? Kim ne kadar maaş alacak? İşte milyonları ilgilendiren 5 aylık enflasyon farkı ile zam tablosu...

SON DAKİKA| Memur ve emekli maaşı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu! Milyonları ilgilendiriyor! İşte meslek meslek maaş ve zam tablosu

SON DAKİKA! Türkiye İstatistik Kurumu bugün kasım ayı enflasyon verisini kamuoyuna duyurdu. Milyonları ilgilendiren enflasyon verisinin açıklanması ile beraber 2025 Ocak ayında ne kadar maaş alacağını merak eden milyonlar için 5 aylık enflasyon farkı da belirlenmiş oldu. Peki, 5 aylık enflasyon farkı ile kim ne kadar maaş alacak? İşte cevabı...

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Emekli ve memurlar 6 ayda bir olmak üzere senede 2 defa zam alıyor. Memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı ile beraber toplu sözleşmeden gelen oranın hesaplaması ile maaşlarını öğreniyor. TÜİK'in 2024 Kasım ayının enflasyonunu açıklaması ile beraber SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık enflasyon farkına göre alacağı zam oranı da belli oldu.

TÜİK'in bugün açıkladığı 2024 Kasım ayının enflasyon verisi yüzde 2,24 olurken yıllık bazda enflasyon verisi yüzde 47,09oldu. Bu veriler sonrası (4a) SSK ve (4b) Bağ-Kur emekli zammı 5 aylık yüzde 14,57 artışı garantiledi.

5 AYLIK ZAM ORANI İLE SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI TABLOSU ŞÖYLE DEĞİŞTİ

SGK BAKUF

5 AYLIK ZAM ORANINA GÖRE EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI

BEKAR F

5 AYLIK ZAM ORANI İLE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞ TABLOSU

MEMUR MAAŞ

MEMUR EMEKLİ

Anahtar Kelimeler:
memur maaşı 2025
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