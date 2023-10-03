SON DAKİKA | Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? 3 aylık zam oranı netleşti: İşte enflasyon farkı ile meslek meslek yeni maaş tablosu

Son dakika haberi… Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 4,75 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ise yüzde 61,53 seviyesi görüldü. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte emekli ve memur zammı için 3 aylık rakamlar da kesinleşti. Peki Ocak 2024’te toplu sözleşme ve enflasyon farkı alacak olan memur ve memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni rakamlar nasıl şekillendi. İşte detaylar…

MEMUR VE EMEKLİNİN 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Emekli ve memur maaşı 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Bu kapsamda ilk üç veri açıklanırken geriye Ekim, Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak TÜFE verileri kaldı. Eylül ayı enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon yüzde 25,11 olarak hesaplandı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına doğrudan yansıtılıyor. Memur ve memur emeklisi için üç aylık enflasyon farkı da yüzde 18 oldu. Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme artışıyla birlikte üç aylık maaş artış oranı yüzde 35,73 oranına ulaştı.

REFAH PAYI ARTIŞI DA DAHİL EDİLECEK

Hemen her zam döneminde olduğu gibi enflasyon rakamlarının üzerine bir de refah payı artışı yansıtılacak. Memur maaşlarına ilişkin en dikkat çeken açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan gelmişti. Işıkhan, "Memur ve memur emeklilerimiz için enflasyon hedeflemelerine göre Ocak 2024’te yapılacak artış yaklaşık yüzde 50'ye yaklaşacaktır. En düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 liradan yaklaşık olarak 33 bin lira seviyelerine çıkacaktır” ifadelerini kullanarak en düşük memur maaşı için rakamı böyle açıklamıştı.

EMEKLİYE EK ZAM NE ZAMAN OLACAK?

Emekliye ek zam için formül arayışları sürerken, çalışmalar Meclis’in açılması ile beraber hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün ‘Emekliye yılbaşından önce müjde olur mu?’ sorusuna ‘İnşallah’ yanıtını vererek milyonların beklentisini yükseltmişti. Emekli maaşı için yapılacak iyileştirmede özellikle düşük aylık alan kesimin gözetileceği ifade ediliyor. Çalışmalarda emeklilerin kök aylıklarına seyyanen artış ya da oransal zam yansıtılması gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi söz konusu olabilir. Bunun yanında 5 bin liralık Cumhuriyet ikramiyesi de gündemde. Tüm bunlar göz önüne alınarak en düşük emekli maaşının 10.000 TL seviyelerine yükseltilmesi öngörülüyor.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (TEMMUZ 2023 – 3 AYLIK YÜZDE 35,73)

• Memur – 22.017 – 29.881

• Memur emeklisi – 9.876 – 13.404

MEMUR MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 3 AYLIK YÜZDE 35,73)

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 32.438 – 44.028

• Memur (Üniversite mezunu) 9/1 –22.926 – 31.117

• Uzman öğretmen 1/4 – 29.525 – 40.074

• Öğretmen 1/4 – 26.642 – 36.161

• Başkomiser 1/3 – 32.613 – 44.265

• Polis memuru 8/1 – 29.512 – 40.056

• Uzman doktor 1/4 – 37.162 – 50.439

• Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 – 26.428 – 35.870

• Mühendis 1/4 – 33.109 – 44.938

• Teknisyen (lise mezunu) 11/1 – 23.525 – 31.930

• Profesör 1/4 – 48.111 – 65.301

• Araştırma görevlisi 7/1 – 31.750 - 43.094

• Vaiz 1/4 – 27.608 – 37.472

• Avukat 1/4 – 31.549 – 42.821

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (TEMMUZ 2023 – 3 AYLIK YÜZDE 35,73)

• Müsteşar 1/1 – 35.911 – 48.742

• Genel müdür 1/1 – 31.784 –43.140

• Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 12.473 –16.929

• Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.765 – 13.254

• Öğretmen 1/4 – 14.791 – 20.075

• Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 20.941 – 28.423

• Başkomiser 1/4 – 14.791 –20.075

• Polis memuru 1/4 – 14.791 – 20.075

• Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 14.791 –20.075

• Mühendis 1/4 – 14.810 – 20.101

• Teknisyen (Lise) 1/4 – 10.633 –14.432

• Pratisyen Hekim 1/4 – 21.860 – 29.670

• Profesör 1/4 – 25.678 – 34.852

• İmam Hatip – 14.791 –20.075

• Avukat 1/4 – 14.791 – 20.075



