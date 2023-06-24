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SON DAKİKA | Memur ve emekli maaşı zammı için son 11 gün! Yüzde 34’lük asgari ücret zammı heyecanlandırmıştı: Eski Ekonomi Bakanı 2 noktaya dikkat çekti...

24.06.2023 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur ve emekli zammı son dakika haberleri milyonların yakın takibinde bulunuyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük artış sonrası memur maaşı zammı ve emekliye zam düzenlemesi için geri sayım başlarken, refah payı dahil yeni oranlar da netleşmeye başladı. Refah payı dahil maaş tablosu için hesaplar tek tek yapılırken Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi'den önemli bir açıklama geldi. Memur maaşı zammı ve emekliye zam oranı için iki noktaya dikkat çekti.

SON DAKİKA | Memur ve emekli maaşı zammı için son 11 gün! Yüzde 34’lük asgari ücret zammı heyecanlandırmıştı: Eski Ekonomi Bakanı 2 noktaya dikkat çekti...

Son dakika haberleri... Yeni asgari ücret net 11.402 TL olarak açıklanırken şimdi tüm gözler memur zammı ve emekli maaşı zammı oranlarına çevrildi. 6 aylık enflasyon rakamları Kurban Bayramı sonrasında Haziran ayı enflasyonunun açıklanması ile netleşecek. Yaklaşık yüzde 20 seviyelerinde gelmesi beklenen Temmuz zammı için refah payı artışı da dahil edilecek. Memur maaşı zammı ve emekliye zam oranı için yeni maaş tablosu yavaş yavaş şekil alırken, Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi’den dikkat çeken bir çıkış geldi. Eski bakan bütçe açığı ve dövize dikkat çekti. Memur zammı ile en düşük maaş 22 bin TL düzeyine yükselecek? Peki emekliye zam ne kadar olacak? İşte detaylar…

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Asgari ücrete zam oranı yüzde 34 olarak açıklanırken memur maaşı zammı ve emekliye zam düzenlemesi için beklentiler yükseldi. 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından refah payı dahil SGK, Bağ-Kur emeklisi ile memur ve memur emeklisi için Temmuz zammı netleşecek. Emekliye zam oranı 7500 TL üzerinde aylık alanlara kademeli olarak yansıtılacak. En düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Bu kapsamda Temmuz ayında Meclis’ten geçeceği açıklanan Torba Yasa için çalışmalar sürüyor.

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HAZİRAN AYI ENFLASYONU İLE 6 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLUYOR

TÜİK, 5 Temmuz saat 10.00’da Haziran ayı enflasyon rakamlarını duyuracak. Böylece refah payı hariç 6 aylık enflasyon rakamları ile enflasyon farkı netleşecek. Merkez Bankası verilerine göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 18,50 olması bekleniyor. 6 aylık memur enflasyon farkı bu veriye göre yüzde 10,31 hesaplanırken, 6 aylık memur zammı da yüzde 16,31 seviyesinde kaldı. Ancak kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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‘2 TEMEL PROBLEM, BÜTÇE AÇIĞI VE DÖVİZ’

Emekli ve memur zam düzenlemesi için geri sayım başlarken, Eski Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Işın Çelebi yeni oluşacak maaş zamlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Çelebi, “Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yüzde beşler düzeyine geliyor. EYT ve depremin etkisiyle yüzde on gibi bir bütçe açığı oluştu. Yeni bir bütçe yapma ihtiyacı var. Bunu da beraberinde çözmek lazım. Faiz ödemeleri bunun için de bütçenin dengesi için çok önemli” diyerek çözülmesi gereken ikinci önemli sorunun döviz olduğunu hatırlattı ve, “İlk beş aydaki işlemler önemli. Türkiye’nin mutlaka ödemesi gereken dış borcu, 203 milyar dolar. Bunu da dikkate alarak programı ona göre yönetmek gerekiyor” uyarılarında bulundu.
Ayrıca Kur Korumalı Mevduat’ta büyüklüğün rekor SEviyelerde bulunduğunun altını çizen eski bakan, “Bu faiz yükü çok büyük, 130 milyar TL gibi bir ödeme var” dedi.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Asgari ücret, memur ve emekli maaşlarındaki artışların ekonomiye etkilerini de değerlendiren ve çözüm önerilerini dile getiren Işın Çelebi, “Birincisi asgari ücret yüzde 34 arttı, 11.402 TL'ye geldi. İşverene 500 liralık bir teşvik ya da destek kararı çıktı. Bir vergi muafiyeti de var burada. Emekli maaşlarını da asgari ücret düzeyine çıkarmak gereği var. Bu yapı para arzını ve talebi arttırıyor. Bu talebi önemli bir ölçüde dengelemek lazım. Bu enflasyonist bir etki oluşturur. Bir yandan enflasyon ve fiyatlar artıyor, hayat pahalılığı artıyor. Ama bir yandan da talebi arttıracak şekilde para arzını arttırıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE OLACAK?

En düşük memur maaşı yüzde 85'i aşan artışla 11 bin 848 liradan 22 bin lira bandına yükSElecek. Bu artış aynı oranda memur emeklisine de yansıyacak. Bu rakam da 14 bin 670 liranın üzerinde olacak. Bu rakamın altında kalan memur emeklisi maaşları yine bu düzeye yükselecek. Bunun dışında diğer birçok emekli memurun maaşının 17 bin lira bandına çıkacağı göze çarpıyor.


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