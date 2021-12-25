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SON DAKİKA | Memur ve emekli zammı için gözler bu haberde! Sayılı günler kaldı, 3 Ocak'ta...

25.12.2021 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre milyonlarca memur ve emekli, maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak ediyor. Asgari ücrete yapılan zammın ardından emekli maaşlarına da aynı oranda zam yapılması bekleniyor. Zam oranına ilişkin olarak gözler 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilirken emekli maaşına zam ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den de bir açıklama geldi. İşte son dakika memur ve emekli zammı haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA | Memur ve emekli zammı için gözler bu haberde! Sayılı günler kaldı, 3 Ocak'ta...

Son dakika haberi: Asgari ücrete yapılan zammın ardından gözler emekli maaşlarına yapılacak zamlara çevrildi. Emekli maaşlarına da asgari ücrete yakın bir zam yapılması beklenirken kulislerde yüzde 42'lik bir oran konuşuluyor. Emekli maaşlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Sabah'ın haberine göre 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 10.48 olarak belirlendi. Yaklaşık 13 milyon emekli ve 4 milyondan fazla memur için beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Kasım ayı enflasyonu ile birlikte 5 aylık enflasyon da ortaya çıkmış oldu. Buna göre Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

2022 yılının Ocak ayında verilecek zam oranı da Haziran ile Aralık ayı arasında oluşacak 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak. Bu oranın belirlenmesine bir veri kaldı. Aralık enflasyonu açıklandığı zaman SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da kesinleşmiş olacak. Yıl sonu enflasyon oranının yüzde 24 olacağı tahminine göre ise 6 aylık zam yüzde 14.33 olarak hesaplanıyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN OCAK ZAMLARI DEĞİŞTİ

Yüzde 10,48 olarak belirlenen 5 aylık enflasyon memur ve memur emeklilerinin Ocak zamlarını da değiştirdi.

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ilaveten Temmuz'daki yüzde 3'lük zammın üzerinde oluşan enflasyon farkı olarak alıyor.

5 aylık rakamdan yola çıkıldığında memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 5'lik toplu sözleşme artışı ve 7.48 oranındaki enflasyon farkından oluşuyor. Bu durumda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık zammı yüzde 12.48 oranını buluyor.

3 OCAK'TA NETLEŞECEK

Yukarıdaki yüzde 24'luk tahminden yola çıkıldığında ise memur ve memur emeklilerinin yıl sonu zammı yüzde 5 + 11,33 olacak. Bu da toplamda yüzde 16.33'lük zamma karşılık gelecek.

Kesin rakam Aralık enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak tarihinde belli olacak.

İŞTE EMEKLİ MAAŞLARINDA BEKLENEN TABLO

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl iki zam alıyor. Ocak ve Temmuz aylarında verilen zamlar bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

En düşük memur maaşı 5 aylık zamla birlikte 5.940 TL'ye yükseldi. İşte 5 aylık zamma göre emekli maaşları için beklenen taban rakamlar; (Maaşlara ek ödeme dahil)

Emekli Mevcut Yeni (Kasım-2021)

Emekli Sandığı 3.275,90 3.684,73

SSK (200 öncesi) 2.624,24 2.899,26

SSK (2000 sonrası) 1.626,75 1.797,23

Bağ-Kur esnaf 2.350,11 2.596,40

BAKAN NEBATİ'DEN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den milyonlarca memur ve emeklilerin merakla beklediği zam haberleriyle önemli açıklama geldi. Bakan Nebati, "Memurumuzu bugüne kadar koruduk bundan sonra da korumaya devam edeceğiz. Emeklilerimizi memnun edecek bir çalışma olacağına ilişkin benim de kanaatim çok yüksek." dedi.

Son Dakika: Bakan Nebati'den emekli ve memur zammı açıklaması: 'Güzel şeyler olacak' Bakan Nebati'den emekli ve memur zammı açıklaması: 'Güzel şeyler olacak'

"YÜZDE 42 ZAM YAPILMASI GEREKİYOR"

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun emekli ve memur zammıyla ilgili Mynet’e şu açıklamaları yapmıştı:

Asgari ücrete yüzde 50.5 oranında zam yapıldı. Emeklilerin maaşlarına da enflasyon göre zam yapılıyor. Bu enflasyona göre de 5 aylık dönemde yılda iki kere bir Ocak, bir Temmuz ayında zam yapılıyor. İkinci dönemde % 8.45 oranında zam yapılmıştı. Şimdi Ocak ayında asgari ücrete yakın bir oranda zam yapılabilmesi için en yüzde % 42 oranında bir zam yapılması gerekiyor. Bu zam oranıyla emeklilerin zam oranı da asgari ücretlininkine eşitlenmiş oluyor. Beklenti bu yönde.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 3500 TL OLABİLİR!

Bir de şöyle bir durum var. Türkiye'de en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye tamamlanıyor şu anda. En düşük emekli maaşında da biraz daha artış beklentisi var. Yüzde 40'ın üzerinde bir beklenti var. Çünkü en düşük emekli maaşı 2004 yılına kadar asgari ücretin altına düşmemişti. Şimdi asgari ücret 4253 TL oldu, en düşük emekli maaşı 1500 TL. 1500 TL'ye tamamlanıyor daha doğrusu. Böylece en düşük maaşında 3500 TL'ye kadar yükseltilmesi bekleniyor.

"SEYYANEN BİR ZAM YAPILMALI"

Yüksek oranlı bir zam olacağını düşünüyorum ama bu oran dışında en düşük emekli maaşlarının belli bir seviyeye çıkarılması gerekiyor. Şu anda emekli maaşı hesapla sistemi çok negatif yönlü. Prim ödendikçe maaşlar düşüyor. Bu da kendini zaten emekli maaşlarında gösterdi. 1200, 1300 TL emekli maaşı alan o kadar çok var ki, maaşı 1500 TL'ye tamamlanıyor.

Sadece oransal zam değil, en düşük emekli maaşını belli bir seviyeye çıkarmak, emeklilere intibak veya seyyanen bir zam yapılmalı. Örneğin emeklilere yüzde 40 oranında bir zam yapıldı. Bunun yanında seyyanen 100 TL veya 200 TL veya prim, gün sayısına göre bir intibak yapılabilir. 2000 yılına kadar emekli olanlara bir intibak yapılmıştı.

Yüzde 40 yapılabilir bir zam ama en düşük emekli maaşı 2100 TL'ye çıkar. Bu da çok anlam ifade etmez. Şöyle bir şey söylenebilir; emekli maaşlarına yüzde 40 zam yapıyoruz, en düşük emekli maaşını ise 2600 TL'ye çıkardık gibi bir açıklama yapılabilir. Beklenti de bu yönde zaten. Herkese yüzde 40 zam yapılsa dahi 1500 TL alan birisinin emekli maaşı 2100 TL'de kalır. Bu da çok düşük bir maaş olur çünkü asgari ücret 4253 TL.


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emekli maaşı Memur
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