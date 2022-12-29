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Son dakika: Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası! Yeni yılda en düşük memur, emekli, öğretmen ve polis maaşları... tek tek hesaplandı

29.12.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika zam haberleri peş peşe geliyor... Asgari ücrete yapılan yüzde 54,66'lık zam ve EYT müjdesi sonrası gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranına çevrildi. Kulislerde zam oranı için yüzde 25 rakamı konuşulmaya başlarken; en düşük memur, emekli, polis ve öğretmen maaşları tek tek hesaplandı. İşte yeni yıl ile birlikte yeni memur ve emekli maaşları...

Son dakika: Memur ve emekli zammı için yüzde 25 iddiası! Yeni yılda en düşük memur, emekli, öğretmen ve polis maaşları... tek tek hesaplandı

Son dakika: Asgari ücrete yapılan yüzde 54'lük zam oranı emekli ve memurları da yüksek zam beklentisine soktu. 5 aylık enflasyon farkı yüzde 7. Bu da yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli için daha şimdiden yüzde 15 maaş artışı anlamına geliyor. Şimdi ise tüm gözler zam oranını kesinleştirecek Aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla netleşecek. Şu anda zam oranı yüzde 15'in üzerine çıkmış durumda ancak asgari ücrete yapılan yüzde 55'e yakın artışın ardından memur ve memur emeklisinin de beklentisi arttı.

MEMURLARDAN 'EK ZAM' TALEBİ

Memur-Sen 'ek zam' talebi için bakanların kapısını çaldı ve refah payı talebinde bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le görüşen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçı "Asgari ücrette yapılan iyileştirmenin burada da aynı şekilde yapılması konusunda temel yaklaşımımızı ortaya koyduk" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 54'LÜK ZAM İSTENİYOR AMA...

Sokağın beklentisi asgari ücretle aynı zammın yani maaşlara yüzde 54'lük bir artışın yapılması yönünde.

Ancak asgari ücretliler yılda bir kez; memur ve emekliler ise Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez zam aldığı için işçiye verilen zammın memur ve emekliye de verilmesi pek mümkün görülmüyor.

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MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 'YÜZDE 25' İDDİASI

Kulislerde konuşulan oransa toplu sözleşme zammı, enflasyon farkı ve rafah payıyla birlikte maaş artışlarının yüzde 25 düzeyinde olabileceği yönünde.

Eğer memura yüzde 25 zam verilecek olursa benzer bir artış emeklilerin maaşlarına da yansıyacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 25'lik zam senaryosuna göre 9 bin 109 TL olan en düşük memur maaşı 11 bin 386 TL'ye yükselecek.

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EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 7 BİN 500'Ü AŞACAK

6 bin 7 TL olan en düşük memur emeklisi maaşı da 7 bin 508 TL'ye gelmiş olacak.

Eğer yüzde 25'lik bir zam gelmesi halinde başlıca yeni memur maaşları şöyle olacak;

Polis memuru 8/1 - 17 bin 183

Uzman doktor 1/4 - 23 bin 566

Öğretmen 1/4 - 15 bin 345

Memur 9/1 (lisans mezunu) - 12 bin 133

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Kesin zam oranı ise 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamıyla netleşecek.

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