SON DAKİKA: Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı? En düşük memur emekli maaşı 2023 kaç TL?

Memur ve emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Memur ve emekliler zamlı maaşlarını almayı beklerken maaşlarına bir zam daha geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli memur maaş zammının yüzde 30 olacağını açıkladı. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 5.5 milyon kişinin maaşını etkilemiş olacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILDI?

2023 memur ve emekli zammı refah payı hariç yüzde 15,39 olarak açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu memur ve emekli zammının refah payı ile beraber yüzde 30'a yükseltiğini açıkladı.

EMEKLİ ZAMMI REFAH PAYI HARİÇ YÜZDE 15,39

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Açıklanan rakamlara göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA REFAH PAYI AYARI

Asgari ücretin enflasyonun çok üzerinde gerçekleşmesi sonrası gözler 20 milyon vatandaşın beklediği emekli ve memur maaş zammı için yapılacak düzenlemeye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve memur maaşı zam oranını yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkardıklarını söyledi.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ MAAŞI 2023 KAÇ TL?

Yapılan tüm bu zamlarla birlikte en düşük emekli maaşı yüzde 57 artışla 5.500 TL'ye yükselmiş oldu. En düşük memur maaşı da 9.105 TL'den 11 bin 848 TL'ye yükselmiş oldu.

YENİ MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Bu artış sonucunda 2023 yılı Ocak ayı dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı belli oldu.

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL

Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL

Profesör 1/4 34 bin 57 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL

Avukat 1/4 19 bin 968 TL



