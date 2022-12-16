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Son dakika: Memur ve emekliler 2023 zammı için bu haberi bekliyordu! Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

16.12.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merkez Bankası Aralık ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon ve dolar/TL beklentileri de açıklandı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu anket döneminde 18,78 oldu. Aralık anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 68,06'dan yüzde 66,80'e indi. TCMB’nin yıl sonu enflasyon beklentisi netleşirken zam formülleri bir bir ortaya çıkmaya başladı.

Son dakika: Memur ve emekliler 2023 zammı için bu haberi bekliyordu! Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları yayımlandı. Piyasanın enflasyon ve dolar kurundaki beklentisi belli oldu. Buna göre bir önceki raporda yüzde 68,06olan yıl sonu enflasyon tahmini bu raporda 66,80 oldu. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ocak 2023 zammı için geri sayım başlarken milyonlarca kişinin yakından takip ettiği veri de gelmiş oldu.

SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI DUYURDU! İŞTE YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasan Katılımcıları Anketinde yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 66,80'e indi. Geçtiğimiz ay beklenti yüzde 68,06 seviyesindeydi.

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12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 14,85 ihtimalle yüzde 25,00 - 31,99 aralığında, yüzde 26,40 ihtimalle yüzde 32,00 - 38,99 aralığında, yüzde 46,42 ihtimalle ise yüzde 39,00 - 45,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 21,95’inin beklentilerinin yüzde 25,00 - 31,99 aralığında, yüzde 24,39’unun beklentilerinin yüzde 32,00 - 38,99 aralığında, yüzde 36,59’unun beklentilerinin yüzde 39,00 - 45,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2022 yılı Aralık ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE’nin ortalama olarak yüzde 44,11 ihtimalle yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 27,33 ihtimalle yüzde 21,00 - 25,99 aralığında, yüzde 10,00 ihtimalle ise yüzde 26,00 - 30,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 14,71‘inin beklentilerinin yüzde 11,00-15,99 aralığında, yüzde 35,29‘unun beklentilerinin yüzde 16,00 - 20,99 aralığında, yüzde 32,35’inin beklentilerinin yüzde 21,00 - 25,99 aralığında olduğu gözlendi.

İŞTE YIL SONU DOLAR TAHMİNİ

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 19,54 TL iken, bu anket döneminde 18,78 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 23,35 TL ve 22,77 TL olarak gerçekleşti.

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FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,47 iken, bu anket döneminde yüzde 9,18 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 9 olarak gerçekleşti.

GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 5,1 iken, bu anket döneminde yüzde 5,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 4,1 ola


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Memur Merkez Bankası emekli yıl sonu enflasyon beklentisi

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