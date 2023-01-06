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  4. SON DAKİKA | Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaşlarda 3600 ek gösterge artışı, 15 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

SON DAKİKA | Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaşlarda 3600 ek gösterge artışı, 15 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

06.01.2023 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücretin ardından memur ve memur emeklisi maaşlarında artış oranı yüzde 30 oldu. Yeni yılda memur ve memur emeklisinin maaşına bir zam daha yapılacak. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge ile ek göstergesi 600 puan artan memurun maaşı 190 TL zamlanacak. 5.5 milyon kişiyi ilgilendiren 3600 ek gösterge ile birlikte ekmekli ikramiyeleri de değişecek.

SON DAKİKA | Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaşlarda 3600 ek gösterge artışı, 15 Ocak'ta yürürlüğe giriyor

Son dakika: 2023'ün ilk 6 ayında memur ve emeklinin maaş artış oranı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan artışın yüzde 30 olacağını açıkladı. Memur ve emekliler zamlı maaşlarını almayı beklerken maaşlarına bir zam daha geliyor. 15 Ocak'ta yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge 5.5 milyon kişinin maaşını etkileyecek. Düzenlemeyle birlikte 600 puan artan memurun maaşı 190 TL zamlanacak. 3600 ek gösterge ile birlikte ekmekli ikramiyeleri de değişecek.

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15 OCAK'TA HAYATA GEÇİYOR

Memur ve memur emeklisine yapılan yüzde 30'luk zammın ardından 3600 ek gösterge farkı da geliyor. Memur ve memur emeklisinin yıllardır beklediği uygulama 15 Ocak'ta hayata geçiyor. 5.5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenlemede memurların emekli aylıklarında büyük fark yaratılacak. Yüzde 30'luk zamla en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL, en düşük memur emeklisi maaşı 7 bin 901 TL oldu. Ek göstergesi 600 puan artan memurun maaşı 190 TL zamlanacak. 2200'den 3600'e çıkanların maaşlarındaki artış ise 100 TL seviyesinde.

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YÜZDE 145'E ÇIKACAK

Düzenlemeyle birlikte en büyük kazancı ek göstergesi 2200 ve 3000'den 3600'e çıkan memurların olacak. Ek gösterge 3600'e çıktığı zaman tazminat yansıtma oranı yüzde 85'ten yüzde 145'e çıkacak.

EMEKLİ İKRAMİYELERİNİ DE ARTIRACAK

Show Haber'in haberine göre ek göstergesi 600 puan artan memur emeklilerinin maaşına 260 TL eklenecek. Yeni olanların emekli ikramiyeleri de artacak. Ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanların 61 bin 575 TL, 30 yıllık çalışanların ise 77 bin 610 TL olacak.

KIDEM TAZMİNATI TAVANI ARTTI

Memur maaşı artınca işçinin kıdem tazminatı tavanı 20 bin TL sınırına dayanarak 19 bin 982 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Memur 3600 ek gösterge emekli

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