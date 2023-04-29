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SON DAKİKA | Memur zammı, emekli zammı, asgari ücret… Yeni maaşlar için 3 Mayıs’a dikkat! Refah payı ile seyyanen zam geliyor

29.04.2023 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emekli zammı ile Memur zammı için belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon rakamı 3 Mayıs Çarşamba günü açıklanacak. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları 2023 Temmuz ayında alacağı yeni maaşı merak ederken seyyanan zam ile refah payı da gündeme geldi. Bu kapsamda ek zam ve enflasyon farkı dahil en düşük memur ve emekli maaşları yeniden hesaplandı. Asgari ücret Temmuz zammı için de rakamlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte haberin ayrıntıları…

SON DAKİKA | Memur zammı, emekli zammı, asgari ücret… Yeni maaşlar için 3 Mayıs’a dikkat! Refah payı ile seyyanen zam geliyor

Son dakika haberi… Milyonlarca kişi asgari ücret zammı, memur zammı ve emekli zammı için gözünü Ankara’dan gelecek açıklamalara çevirirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Bilgin asgari ücret için, “Asgari ücret yılda 1 kez düzenliyor. Ama enflasyondan ötürü 6 ayda bir düzenledik. 8 bin 500 liranın reel etkisini Temmuz'da değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum” derken emekli maaşları içinse refah payı verileceğini açıkladı.

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EMEKLİLERE REFAH PAYI GELİYOR

En düşük emekli aylığı geçtiğimiz aylarda 7.500 liraya yükseltilmişti. Bakan Bilgin 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilerle, en düşük emekli maaşı alanlar aradaki makasın kapanması için çalışma içinde olduklarını ifade ederek, “Yaklaşık 7 bin 500 lira alanların sayısı 9 milyon. Toplamda 15 milyon emeklimiz var. 7 bin 500 TL üzerinden maaş alan emeklilere refah payı verilecek” dedi.

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REFAH PAYI İÇİN İKİ SEÇENEK MASADA

Bakan Bilgin’in refah payı açıklamasının ardından hangi formüllerin gündemde olduğu merak konusu olurken iki seçenek gündeme geldi. Bu kapsamda Ocak ayındaki refah payı düzenlemesine benzer bir şekilde zam oranlarının yüzde 25 veya yüzde 30'a tamamlanması mümkün.

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MEMURA SEYYANAN ZAM

Ocak 2023 zam döneminde refah payı ile maaşlarına yüzde 30 artış yapılan memurlar için Ankara kulislerinde seyyanen zam için rakam konuşulmaya başlandı. Buna göre memurlara 2 ila 3 bin lira arasında seyyanan zam yapılmasının gündemde olduğu belirtildi. Erdoğan’ın bunu 1 Mayıs’ta müjde olarak açıklaması bekleniyor.

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3 MAYIS’TA AÇIKLANACAK

Bakan Bilgin’in bu açıklamalarının ardından asgari ücretli, memur ve emekli yeni zamlı maaşlarının ne olacağını merak ediyor. Bu kapsamda en önemli kriter ise enflasyon rakamları. 3 Mayıs Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak olan Nisan ayı enflasyon rakamlarına ilişkin kritik ipucu ise geldi. AA Finans’ın anketine katılan ekonomistler, Nisan ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 2,65 artmasını bekliyor.

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4 AYLIK ZAM ORANI BEKLENTİSİ

Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 2,29 olarak kayıtlara geçen enflasyon ile 3 aylık zam oranı da netleşti. Hesaplara göre 3 aylık SGK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur ve memur emeklisi zam oranı da yüzde 10,52 oldu. Ancak Nisan ayı beklenti anketi ile yapılan hesaplamada bu oran değişti. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık beklenen zam oranı yüzde 15,51 oldu. Memur ve memur emeklisi içinse bu oran yüzde 13,51 olarak hesaplandı.

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MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde 2023 yılı enflasyon beklentisi yüzde 37,77 oldu. Merkez Bankası’nın tahminine göre SGK ve Bağ-Kur’lular için 6 aylık zam oranı yüzde 21,43, memur ve emekli içinse bu oran yüzde 19,43 seviyesinde gerçekleşti.

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TOPLU SÖZLEŞME ZAMMINA DA DÜZENLEME

Memurların Temmuz 2023 döneminde yüzde 6 düzeyinde düşük kalan toplu sözleşme zammının da iyileştirilmesi gündemde. Memurların yüzde 6 düzeyindeki toplu sözleşme zammının yüzde 10'a tamamlanması öngörülüyor. Görüşmeler ise 1 Ağustos’ta başlayacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 10,52 – 4 aylık beklenti yüzde 13,51 - Yüzde 30 ek zamlı)

Memur – 11.848 TL – 13.094 TL – 13.448 TL – 15.402 TL
Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.732 TL – 8.968 TL – 10.271 TL

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EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 3 Aylık yüzde 12,52 – 6 aylık yüzde 21,43 - Yüzde 30 ek zamlı)

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 6.856 TL – 7.038 TL – 7.921 TL
SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.251 TL – 4.363 TL – 4.911 TL
Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.139 TL – 6.302 TL – 7.093 TL
Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.879 TL – 5.008 TL – 5.637 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

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ASGARİ ÜCRETE REFAH PAYLI ENFLASYON FORMÜLÜ

Brüt 10.008 TL, net ise 8.506 TL olarak belirlenen asgari ücret için Temmuz ayında yapılacak zamda da 6 aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. Merkez Bankası’nın açıkladığı enflasyon tahminine göre yapılan hesapta 8.506 lira olan asgari ücretin yüzde 21,43’lük artış ile 10.328 lira olması öngörülüyor. Ancak asgari ücret üzerinde enflasyona ek olarak ilave bir refah payı beklentisi de var. Yüzde 30 seviyesine tamamlanması beklentisi hakim olan yeni asgari ücretin bu hesap ile 11.057 liraya yükselme ihtimali bulunuyor.


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asgari ücret memur zammı emekli zammı

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