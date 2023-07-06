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SON DAKİKA: Memurun maaşı tamam, sıra emekliye ek zamda! ‘Her şeyi değiştirir’ diyerek emekli maaş zammı için formülü açıkladı: 7.500 liraya 2.500 TL ek...

06.07.2023 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur emekli maaş zammı son dakika: 20 milyondan fazla kişi Haziran ayı enflasyonu ardından maaşlarına yapılacak refah paysız Temmuz 2023 zamları ile tanıştı. En düşük memur maaşı 22 bin liranın üzerine yükselecekken, Bağ-Kur ve SSK emeklisinin alacağı ek zam için çalışmalar devam ediyor. En düşük emekli maaşı için de zam yapılması söz konusu olurken, intibak yasası bir kez daha gündeme geldi. Uzmanlar emekli aylıklarını düzeltmenin tek yolunun ‘intibak’ olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA: Memurun maaşı tamam, sıra emekliye ek zamda! ‘Her şeyi değiştirir’ diyerek emekli maaş zammı için formülü açıkladı: 7.500 liraya 2.500 TL ek...

Son dakika haberi... Haziran ayı enflasyonunun yüzde 3,92 gelmesi ile 6 aylık enflasyon oranı netleşti. 6 aylık enflasyonun yüzde 19,77 olarak açıklanması ile SSK ve Bağ-Kur’lu Temmuz 2023 döneminde bu oranda emekli maaş zammı almaya hak kazandı. Memur zammı ile memur emekli maaş zammı da 6 aylık yüzde 11,55 enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme ile yüzde 17,55 oldu. Memurlar için ek zam netleşti, emekliler içinse çalışmalar hala devam ediyor.

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MEMURA EK ZAM PLAN BÜTÇE KOMİSYONU'NA GELİYOR

En düşük memur maaşı 22 bin 17 TL oluyor. Bu kapsamda memur zammı için yapılacak olan düzenleme dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in Meclis Başkanlığı'na sunduğu en düşük memur maaşı zammı için de formül resmen açıklandı. Buna göre 11.848 TL olan en düşük memur maaşı yüzde 17,55’lik enflasyon farkı ile artırılacak. Bunun üzerine ise 8077 TL seyyanen artış ilave edilerek ortalama memur maaşları 25 bin TL seviyesine çekilecek.

Memura ek zam ile ilgili teklif 7 Temmuz Cuma günü yani yarın TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak yeni düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasına sunulacak. 15 Temmuz öncesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM ŞİMDİLİK RAFTA

Ancak memur emeklisi için herhangi bir seyyanen artış yapılacağı henüz net değil. Bu durumda en düşük memur emeklisi maaşı ise yüzde 17,55’lik zamla 7.901 TL'den 9.288 TL'ye yükselecek. Memur taban maaşına yapılacak yüzde 85’lik zammın memur emeklilerine de yansıtılması ile maaşlar 14 bin TL üzerine yükselebilir. Burada nasıl bir yol izleneceği de SGK tarafından yayımlanacak genelgede ortaya çıkacak.

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SSK VE BAĞ-KUR’DA EMEKLİYE REFAH PAYI İÇİN AK PARTİ’DEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

Şimdi ise gözler SSK ve Bağ-Kur emeklilerine çevrilmiş durumda. Konuya ilişkin açıklamalar ise peş peşe geldi. İlk olarak AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’e sunulan torba yasanın içeriğine ilişkin açıklamasında, "En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Teklifte emekli maaşına yönelik düzenleme yok" demişti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, “İşçi ve memur emeklileri ile ilgili artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Seçimde vermiş olduğumuz bir söz vardı. Enflasyon oranı bu şekilde olduğu için seyyanen zam kanun teklifine yansıdı. Süreç bunlar. Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil” ifadelerini kullandı.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLACAK MI?

SGK Uzmanı Özgür Erdursun emekliye refah payı için tahminlerini tek tek açıkladı. 7.500 TL olan en düşük emekli maaşı için “10 bin TL seviyesine yükseltilmesini bekliyorum” diyen uzman isim, emekli zammının refah payı dahil yüzde 30 oranında zamlanabileceğini kaydetti. Kök maaşların yüzde 30 artışla 10 bin liranın altında kalan emeklilerin en düşük maaş olması beklenen 10 bin lira almaya devam edeceğini belirtti. Dul ve yetim aylıklarına da dikkat çeken Özgür Erdursun milyonlarca kişinin hisseli olarak aldığı maaşlarının 7.500 TL’nin altında olduğunu dile getirerek, “Emekli aylıklarını düzeltmenin yolu İntibak yasasıdır.Tüm emekli maaşları değişir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşının 7.500 TL yapılmasının ardından hissesine göre dul ve yetim emekli aylığı da artmıştı. Yüzde 75 hissesi olan dul veya yetim 5.625 lira, yüzde 50 hissesi olan dul veya yetim 3.750 lira, yüzde 25 hissesi olan dul veya yetim 1.875 lira almıştı. Ancak taban aylığa göre maaş alan dul ve yetimlerin aylığı en düşük emekli maaşına yapılacak zam ile yükselebilir.

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ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

Memurlar maaşlarını her ayın 15’inde alıyor. Ancak bordrolarının ise en az 1 hafta öncesinden hazırlanmış olması gerekiyor. Dolayısıyla çok kısa bir sürede tüm detayların netleşmesi ve ek zamların yasal düzenleme ile çıkması gerekiyor. Ancak yasal düzenlemenin yetişmemesi halinde ise tıpkı Ocak 2023 döneminde olduğu gibi memur ve memur emeklisi maaş farklarını ikinci bir ödeme ile alabilecek. SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Temmuz arasında zamlı emekli maaşı rakamlarını hesaplarında görecek.

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İŞTE TEMMUZ 2023 İÇİN YENİ SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI

SSK 2000 öncesi emeklilerinin 6.093 TL olan aylığı 7.175 TL’ye,
SSK 2000 sonrası emeklilerinin 3.778 TL olan aylığı 4.524 TL’ye,
Bağ-Kur esnaf emeklisinin 5.456 TL olan aylığı 6.534 TL’ye,
Bağ-Kur tarım emeklisinin aylığı da 4.336 TL’den 5.193 TL’ye yükseldi.

NOT: Ancak 7500 TL’nin altında kalan maaşlar en düşük aylık olduğu için bu rakama tamamlanacak.

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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (OCAK 2023 – YÜZDE 17,55 TEMMUZ 2023)

Müsteşar 1/1 – 28.729 TL – 33.773 TL
Genel müdür 1/1 – 25.427 TL – 29.891 TL
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 – 9.978 TL – 11.730 TL
Memur (Üniversite mezunu) 1/4 – 7.812 TL – 9.183 TL
Öğretmen 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL
Kaymakam 1.sınıf 1/4 – 16.753 TL – 19.694 TL
Başkomiser 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL
Polis memuru 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL
Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL
Mühendis 1/4 – 11.848 TL – 13.928 TL
Teknisyen (Lise) 1/4 – 8.506 TL – 10.000 TL
Pratisyen Hekim 1/4 – 17.488 TL – 20.558 TL
Profesör 1/4 – 20.542 TL – 24.149 TL
İmam Hatip – 11.833 TL – 13.910 TL
Avukat 1/4 – 11.833 TL – 13.910 TL


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