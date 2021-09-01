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Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı: Döviz rezervleri 115-120 milyar dolar bandında

01.09.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantıları kapsamında ekonomistlerle videokonferans toplantısı ile bir araya geldi. Kavcıoğlu, döviz rezervlerinin 115-120 milyar dolar bandına geldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) rezervlerinin 109 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirterek, süreci tamamlanan işlemlerle rezervlerin 115 milyar doların üzerine çıkacağını belirtmişti. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, döviz rezervlerinin 115-120 milyar dolar bandına geldiğini açıkladı.

Kavcıoğlu, toplum genelinde aşılamanın yaygınlaşmasının, iktisadi faaliyet, istihdam ve cari dengeyi olumlu etkilediğini söyledi.

Öncü göstergelerin, yurt içinde iktisadi faaliyetin, üçüncü çeyrekte dış talebin de etkisiyle güçlü seyrettiğine işaret ettiğini belirten Kavcıoğlu, yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesini beklediklerini ifade etti.

KAVCIOĞLU: DÖVİZ REZERVLERİ 115-120 MİLYAR DOLAR BANDINDA

Kavcıoğlu, "Nisan-ağustos döneminde SWAP anlaşmaları, cevherden altın alımları, reeskont kredileri ve zorunlu karşılık adımlarının katkısı ile brüt rezervlerimiz artmaya devam etti. Rezervlerimiz 85-90 milyar ABD doları seviyelerinden yaklaşık 30 milyar ABD doları artışla 115-120 milyar ABD doları bandına gelmiştir." dedi.

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