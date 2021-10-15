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Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan dolar açıklaması

15.10.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, dolarda yaşanan yükselişle ilgili olarak "Döviz kuru dünyada da gelişmelerle güçleniyor. Hepsi önemli. Hepsi etkiliyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımız sürdürüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak." açıklamasını yaptı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, saat 15.30'da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, dolardaki artıştan, Merkez Bankasındaki görev değişimine kadar birçok konuya değindi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

Kılıçdaroğlu ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Merkez Bankasını yıpratan açıklamaların bizi üzdüğünü söyledik. Merkez Bankası bu ülkenin en güzide kurumlarından birisidir. Bu ülkenin her kişisinin sahiplenmesi gereken kurumdur. Merkez Bankası güçlüdür. Rezervleri ile, rakamları ile, fiyat istikrarı mücadelesi ile gereken her şeyi kendi içinde, kendi Para Politikası Kurulu ile almaktadır. Bugün rezervlerimiz 125 milyar dolara yaklaşmıştır. Sağolsun onlar da dinlediler. Kendilerine teşekkür ediyorum.

DOLARDAKİ YÜKSELİŞ

Döviz kuru dünyada da gelişmelerle güçleniyor. Hepsi önemli. Hepsi etkiliyor. Biz de bu anlamda çalışmalarımız sürdürüyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Merkez Bankası Başkanı arasında görüşmeCHP lideri Kılıçdaroğlu ile Merkez Bankası Başkanı arasında görüşme

MERKEZ BANKASINDAKİ GÖREV DEĞİŞİMİ

Bütün kurumlarda olan bir şeyler. Bir kısmı arkadaşların kendi tercihi bir kısmı bizim tercihimiz. Merkez Bankasının bütün rakamları, iletişimi açıktır, nettir. Spekülasyonlar Merkez Bankasına zarar verir. Herkes siyaset yapacaksa başka şeylerin üzerinden yapmaları bu ülkeye daha az zarar verecektir. Herkesi sağduyulu olmaya çağırıyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Kemal Kılıçdaroğlu Şahap Kavcıoğlu
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