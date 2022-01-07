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Son dakika... Merkez Bankası duyurdu! Kredilerde dikkat çeken detay...

07.01.2022 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Banka Kredileri Eğitim Anketi’ne göre, 2022 yılının birinci çeyreği için beklenti, tüm işletme kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği yönünde oldu.

Son dakika... Merkez Bankası duyurdu! Kredilerde dikkat çeken detay...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Banka Kredileri Eğitim Anketi’ne göre, alt kırılımlar incelendiğinde, uzun vadeli kredilere ve yabancı para cinsinden açılan kredilere uygulanan standartlarda sıkılaşma gözlenirken, diğer işletme kredi türlerinde gevşeme olduğu görülüyor.

Ankete göre, 2021 yılının dördüncü çeyreğinde, bankalar genel olarak işletmelere kullandırdıkları kredilere uyguladıkları standartları sıkılaştırdı.

Genel ekonomik faaliyetlere ilişkin beklentiler, sermaye yeterliliği ile ilgili kısıtlar ve endüstri ya da firmalara ilişkin görünüm standartları sıkılaştırıcı yönde etkileyen faktörler olurken, diğer bankaların rekabeti standartları gevşetici yönde etkileyen tek faktör oldu.

Konut ve taşıt kredilerine uygulanan standartların yılın son çeyreğinde temelde aynı kaldığı görülürken gelecek yılın ilk çeyreği için beklenti, bu iki kredi türü için standartların aynı kalmaya devam edeceği yönünde.

TÜM İŞLETME KREDİ TÜRLERİ İÇİN TALEPTE ARTIŞ

İşletmelerin banka kredilerine olan talebi incelendiğinde, yılın dördüncü çeyreğinde tüm işletme kredi türleri için talepte artış olduğu gözleniyor.

Stok artırımı ve işletme sermayesi ile sabit yatırım talebi en çok artıran faktörler olmuştur. 2022 yılının birinci çeyreği için beklenti, tüm işletme kredi türlerinde talebin artmaya devam edeceği yönünde oldu.

İşletmelere kullandırılan kredilere uygulanan koşul ve kurallara bakıldığında, ortalama krediler ve daha riskli krediler üzerindeki kâr marjının artırıldığı görülüyor. Vade ile kredi ya da kredi limitinin büyüklüğüne ilişkin koşul ve kuralların ise sıkılaştırıldığı gözleniyor.

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