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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Politika faizi belli oldu! Karar metninde dikkat çeken likidite fazlası detayı! 'İlave tedbirlerle...'

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.05.2024 14:00
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Son dakika haberi… Merkez Bankası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) TCMB mayıs ayı politika faizi kararı için duyuru yaptı. Merkez Bankası beklentilerle paralel şekilde politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı. Karar metninde likidite fazlasının ilave tedbirlerle sterilize edileceği vurgulandı.

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Politika faizi belli oldu! Karar metninde dikkat çeken likidite fazlası detayı! 'İlave tedbirlerle...'

Son dakika: Piyasaların gözü bu karardaydı... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın öncülüğünde toplandı. Merkez Bankası geçtiğimiz ay yüzde 50 olan politika faizini sabit tuttu. PPK metninde likidite fazlası için de değerlendirme geldi. Metinde, "Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir." ifadesi kullanıldı.

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"ENFLASYONDA SINIRLI BİR ZAYIFLAMA KAYDEDİLDİ"

Banka PPK metninde, "Nisan ayında aylık enflasyonun ana eğilimi sınırlı bir zayıflama kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talepte ilk çeyreğe kıyasla yavaşlamaya işaret etmiştir. Bununla birlikte, tüketim malı ithalatı nisan ayında artarak cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi sınırlamıştır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir." denildi.

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"PARASAL SIKILAŞTIRMANIN KREDİLER VE İÇ TALEP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YAKINDAN İZLENMEKTE"

PPK metninde şu ifadelere yer verildi:

"Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir.

"DEZENFLASYON YILIN İKİNCİ YARISINDA TESİS EDİLECEKTİR"

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir.

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EK ADIMLAR ATILACAK

Makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırma amacı kapsamında, menkul kıymet tesisi uygulaması sonlandırılmıştır. Son dönem kredi büyümesi ve mevduat gelişmeleri göz önünde bulundurularak, makro finansal istikrarı koruyacak ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek ek adımlar atılacaktır.

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"LİKİDİTE FAZLASI İLAVE TEDBİRLERLE STERİLİZE EDİLECEK"

Yurt içi ve yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası finansal varlıklara talebiyle oluşan likidite fazlası ilave tedbirlerle sterilize edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

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