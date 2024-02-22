SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor! Politika faizinden çok o merak ediliyor! İlk kez...

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Şubat ayı Para Politikası Kuluru (PPK) toplantısında netleşecek politika faizi için piyasanın gözü bankaya çevrildi. Yeni Başkan Fatih Karahan’ın ilk faiz kararı toplantısında vereceği mesajların gelecek dönemin para politikasına ışık tutması bekleniyor. Peki Şubat 2024 faiz kararı ne olur? Merkez Bankası faiz oranı yüzde kaç oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan öncülüğünde ilk kez toplanacak. Bugün saat 14.00'te faiz kararı belli olacak.

Banka son toplantısında 250 baz puanlık faiz artırımına gitti. Politika faizini yüzde 45'e yükseltti.

FAİZLERİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Karar metninde, gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı belirtilmişti. Ekonomistler, bankanın faizlerde bir değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor. Zira Merkez Bankası bu yönlendirmeyi yapmıştı. O yüzden karar metni kritik rolde. Enflasyonla mücadelede mevcut sıkılaşma çerçevesinin yeterli olup olmadığı, yeterli değilse çerçevenin nasıl

güçlendirileceği odak noktayı oluşturuyor.

ALTIN VE DOLARDA SON DURUM

Merkez Bankası faiz kararı öncesi yurt içinde piyasalarda hareketlilik söz konusu. Dolar/L kuru ılımlı yukarı eğilimini koruyor. Bu sabah 31,02 civarında işlem görüyor. Ons altın 2027 dolar seviyesinden hareket ederken, gram altın 2027 liradan değerleniyor. Çeyrek altın 3.617 lira, Cumhuriyet altını da 14.750 lira civarında bulunuyor.







