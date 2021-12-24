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  4. Son dakika: Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı! İşte satılan döviz miktarı

Son dakika: Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı! İşte satılan döviz miktarı

24.12.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı. Merkez Bankası 1 Aralık tarihinden itibaren döviz kuru hamlesini 5 kez gerçekleştirdi. Öte yandan TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

Son dakika: Merkez Bankası ikinci müdahalenin miktarını açıkladı! İşte satılan döviz miktarı

Son dakika haberine göre, Merkez Bankası, 3 Aralık tarihinde dövize yapılan doğrudan satış müdahalesinin miktarının 504 milyon dolar olduğunu açıkladı.

1 Aralık tarihinde piyasaya yapılan müdahalede 844 milyon dolar satıldığı açıklandı.

MERKEZ BANKASI 5 KEZ MÜDAHALE ETMİŞTİ

TCMB, "döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları" nedeniyle 1 Aralık'ta 2014'ten bu yana ilk defa piyasaya müdahale ettiğini açıklamıştı.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 işgünü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

Merkez Bankası, Aralık ayında ilki 1 Aralık'ta olmak üzere toplam 5 müdahalede bulunmuştu. TCMB sırasıyla 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde satım yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları TCMB
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