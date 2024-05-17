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SON DAKİKA: Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.05.2024 10:04
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Son dakika haberi... Merkez Bankası, piyasanın dolar, faiz, enflasyon ve büyüme beklentilerini içeren mayıs ayı anketini yayımladı. Katılımcıların yıl sonu dolar kuru beklentisi 38,78 TL oldu. Enflasyon beklentisi ise yüzde 43,64. Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisinde gerileme kaydedildi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketini yayımladı. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,16 iken, bu anket döneminde yüzde 43,64'e geriledi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket döneminde 38,78 TL'ye düştü.

market

24 AY SONRASI TÜFE BEKLENTİSİ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 35,17 iken, bu anket döneminde yüzde 33,21 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,05 ve yüzde 21,33 olarak gerçekleşti.

FAİZ ORANI BEKLENTİSİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket
döneminde yüzde 51,43 iken, bu anket döneminde yüzde 51,51 olarak belirlendi. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı
cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 50,00 olarak
gerçekleşti.

dolar

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ 38,78 TL

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 40,01 TL iken, bu anket
döneminde 38,78 TL'ye geriledi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42,47 TL iken, bu
anket döneminde 41,80 TL olarak gerçekleşti.

BÜYÜME BEKLENTİLERİ

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket
döneminde de sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,7 olarak gerçekleşmiştir.


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