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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan dikkat çeken TL adımı!

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2021 08:27 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) zorunlu karşılıklarda artışa giderek Türk Lirası mevduatlarda 3 aya kadar yüzde 6 olan zorunlu karşılık 8'e çıkardı.

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan dikkat çeken TL adımı!

Son dakika Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Resmi gazetede yayımlanan zorunlu karşılıklar tebliğinde yapılan değişikliğe göre TL zorunlu karşılıkların döviz veya standart altın olarak tutulmasına imkan veren dilimlerin ilki hariç diğerleri de kaldırıldı.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI RESMİ GAZETE'DE

Buna göre, Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, müstakrizlerin fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.

merkez bankası

Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"a) En fazla yüzde 20’si tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları ve/veya euro cinsinden,

İmkan Dilimleri(yüzde) Katsayı

0-20 1,0
b) En fazla yüzde 15’i tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden standart altın cinsinden,
İmkan Dilimleri(yüzde) Katsayı

0-15 1,6"

Tebliğ 19 Şubat 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

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