Son Dakika: Merkez Bankası'ndan dikkat çeken TL adımı!

Son dakika Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Türk lirası zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Resmi gazetede yayımlanan zorunlu karşılıklar tebliğinde yapılan değişikliğe göre TL zorunlu karşılıkların döviz veya standart altın olarak tutulmasına imkan veren dilimlerin ilki hariç diğerleri de kaldırıldı.

MERKEZ BANKASI'NIN KARARI RESMİ GAZETE'DE

Buna göre, Türk Lirası zorunlu karşılık oranları mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar ve 3 aya kadar (3 ay dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli yüzde 4'ten yüzde 6'ya, 1 yıla kadar vadeli yüzde 2'den yüzde 4'e, 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e, müstakrizlerin fonları için yüzde 6'dan yüzde 8'e, diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 6'dan yüzde 8'e, 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 3,5'ten yüzde 5,5'e, 3 yıldan uzun vadeli yüzde 1'den yüzde 3'e çıkarıldı.

Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirildi: