Son dakika| Merkez Bankası'ndan yeni KKM kararı!

2025 yılı para politikası metninde kur korumalı mevduatın sonlandırılacağını açıklayan Merkez Bankası KKM ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle, döviz yükümlülüğü olan firmaların döviz ve TL cinsinden hesaplarına sağlanan kur korumalı desteği kaldırıldı.

KKM, 2021 yılının Aralık ayında döviz kurlarında yaşanan sert dalgalanmalar ve ani yükselişi kontrol altına almak için uygulamaya konulmuştu. Bu sistemle TL cinsinden mevduatlara dövize karşı koruma vaadi verilerek liraya dönüş teşvik edilmek istendi.

Merkez Bankası, KKM'nin mali yükünün artması ve ekonomik dengelere olan etkisi nedeniyle 2025 yılında sistemin sonlandırılacağı açıklamıştı.