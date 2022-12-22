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SON DAKİKA | Merkez Bankası son dakika açıkladı! Yılın son faiz kararı belli oldu

22.12.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı için "2022 Aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları merak edilirken beklenen haber az önce geldi. Geçtiğimiz toplantıda politika faizi yüzde 9'a inerken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faizleri bu ay sabit bıraktı. İşte Merkez Bankası faiz kararı için tüm merak edilen son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA | Merkez Bankası son dakika açıkladı! Yılın son faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası faiz kararı Aralık 2022 için belli oldu. Ekonomi ilgililerinin merakla beklediği karar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından duyuruldu.TCMB, son dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı alarak, repo faizini yüzde 9,00 seviyesine indirmişti. Merkez Bankası bu ay faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı. İşte Merkez Bankası faiz kararına ilişkin son dakika haberinin detayları...

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SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI BELLİ OLDU

TCMB, son dört toplantıda toplam 500 baz puanlık faiz indirimi kararı alarak, repo faizini yüzde 9,00 seviyesine indirmişti. Ekonomistler faizin değiştirilmeyeceğini öngörmüştü. Merkez Bankası bu ay faizleri beklentiler doğrultusunda sabit bıraktı.

'EYLÜL 2020'DEN BU YANA İLK KEZ TEK HANEYE İNMİŞTİ'

Merkez, ağustos, eylül, ekim ve kasım toplantılarında toplam 5 puanlık indirim gerçekleştirdi. Politika faizi yüzde 14'ten yüzde 9'a çekildi. Politika faizi böylece Eylül 2020'den bu yana ilk kez tek haneye inmişti.

Para Politikası Kurulu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Açıklanan öncü veriler sürmekte olan jeopolitik risklerin ve faiz artışlarının da etkisi ile gelişmiş ülke ekonomilerinde resesyona dair endişelerin devam ettiğine işaret etmektedir. Türkiye’nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici enflasyonu yüksek seviyelerini sürdürmektedir. Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir. Ayrıca finansal piyasalar, artan durgunluk risklerine karşı faiz artışı yapan merkez bankalarının faiz artırım döngülerini yakında sonlandıracağını beklentilerine yansıtmaya başlamıştır.

2022’nin ilk üç çeyreğinde güçlü bir büyüme gerçekleşmiştir. Yılın son çeyreğine dair öncü göstergeler ise zayıflayan dış talebin etkisiyle büyümedeki yavaşlama eğiliminin sürdüğüne işaret etmektedir. Bununla birlikte, imalat sanayi üzerindeki dış talep kaynaklı baskıların iç talep ve arz kapasitesi üzerindeki etkilerinin şimdilik sınırlı düzeyde kaldığı görülmektedir. İstihdam kazanımları benzer ekonomilere göre daha olumlu seyretmektedir. Özellikle istihdam artışına katkı veren sektörler dikkate alındığında büyüme dinamiklerinin yapısal kazanımlarla desteklenmekte olduğu görülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, turizmin cari işlemler dengesine beklentileri aşan güçlü katkısı devam etmektedir. Bunun yanında, enerji fiyatlarındaki yüksek seviye ve ana ihracat pazarlarının resesyona girme olasılığı cari denge üzerindeki riskleri canlı tutmaktadır. Cari işlemler dengesinin sürdürülebilir seviyelerde kalıcı hale gelmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edilmektedir. Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edecek ve fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getirecektir. Uygulanacak politikalar aralık ayında açıklanacak olan 2023 Yılı Para ve Kur Politikası metninde kapsamlı olarak ilan edilecektir.


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faiz Merkez Bankası

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