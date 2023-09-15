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SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

15.09.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın eylül ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi paylaşıldı. Ankete göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 59,46'dcan yüzde 67,22'ye yükseldi. Dolar tahmini de 29,82'den 30,14'e yükseldi.

SON DAKİKA | Merkez Bankası yayımladı! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini

Merkez Bankası'nın paylaştığı ankete göre enflasyon ve dolar tahmini belli oldu! TCMB reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 41 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2023 yılı Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi"ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22'ye, dolar tahmini ise 30,14 TL'ye yükseldi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 59,46 iken, bu anket döneminde yüzde 67,22 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 42,01'den yüzde 44,94'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL'ye, 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 34,58 TL'den 37,26 TL'ye yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon dolar Merkez Bankası

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