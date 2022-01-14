FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Gözler 20 Ocak'ta

Son dakika: Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Gözler 20 Ocak'ta

14.01.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar tarafından kritik öneme sahip Merkez Bankası faiz kararı 20 Ocak saat 14:00'da açıklanacak. Gözler şimdi yeni faiz kararında. Peki, TCMB'nin faiz kararı ne olacak? İşte tüm detaylar...

Son dakika: Merkez Bankasının faiz kararı ne olacak? Gözler 20 Ocak'ta

Merkez Bankası yapacağı toplantı ile faiz kararını kamuoyuna duyuracak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekilmişti. Gözler şimdi yeni faiz kararında.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 14'te sabit bırakılacağını tahmin ediyor.

MERKEZ BANKASI PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Aralık ayı PPK toplantısı 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Aralık ayı faiz kararının saat 14:00'te açıklanması bekleniyor.

YILIN İLK FAİZ KARARI NE OLACAK?

AA Finans'ın gerçekleştirilecek PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 23 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise yüzde 12 oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalarİkinci el oto pazarının şampiyonları belli oldu... İşte en çok satılan markalar
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Aylık ödemelerde yeni dönem!Aylık ödemelerde yeni dönem!
Anahtar Kelimeler:
TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

Bülent Ersoy'a şemsiye tutan subay hakkında flaş karar

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

İşte yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Tacizci profesör skandalı! İğrenç mesajlar ortaya çıktı

Otomobil fiyatlarıyla ilgili yeni açıklama! Yüzde 11 indirim bekleniyor

Otomobil fiyatlarıyla ilgili yeni açıklama! Yüzde 11 indirim bekleniyor

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması! Tarih verdi

Yurt dışında görüp yetiştirmeye başladı!

Yurt dışında görüp yetiştirmeye başladı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 884 lira zam geliyor

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Emekli zamlarıyla ilgili önemli gelişme! Yüzde 25 ve 617 TL zam geliyor!

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Gram altın için rekor tarihi! Önce 720 TL...

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

Yeni ekonomi paketi Meclis'te! Memur ve emekliye zam yolda

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.