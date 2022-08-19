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SON DAKİKA | Merkez Bankasının faiz kararı sonrası gözler alınacak kararlarda! Uzman isimler açıkladı: 3 farklı adım bekliyorum

19.08.2022 22:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Merkez Bankası, 7 ay sonra sürpriz bir kararla politika faizini yüzde 14'ten yüzde 13'e indirdi. Alınan karar sonrası Merkez Bankası'nın politika faizi ile kredi faizi makasının açıldığı ve bu konuda bir adım atılabileceği mesajının ardından piyasalarda atılacak adım/adımlara ilişkin bir çok beklenti ve görüş oluşmaya başladı. Kredi faizlerinin aşağı çekilmesini amaçlayacak adımlar atılacağı konusunda hemfikir olan uzman isimler 3 farklı adım atılabileceği belirtti.

SON DAKİKA | Merkez Bankasının faiz kararı sonrası gözler alınacak kararlarda! Uzman isimler açıkladı: 3 farklı adım bekliyorum

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını geçtiğimiz perşembe günü açıkladı. Yılın başından bu yana yüzde 14’te sabit kalan faizler 7 ay sonra sürpriz bir şekilde 100 baz puan düşürüldü. Politika faiz oranı 100 baz puan düşürülerek yüzde 13'e indirildi. Merkez Bankası'nın politika faizi ile kredi faizi makasının açıldığı ve bu konuda bir adım atılabileceğini açıklamasından sonra ekonomide atılacak yeni adımlar merak konusu oldu. Merkez Bankasının açıklaması sonrasında uzman isimler 3 farklı adım atılabileceğini belirtti. İşte haberin detayları...

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FAİZ KARARI SONRASI MERKwZ BANKASINDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

TCMB iktisadi faaliyette yaşanan ivme kaybının telafisi, istihdam ve sanayi üretimini destekleme amacı ile dün politika faizini beklenmedik şekilde 100 baz puan indirerek yüzde13'e düşürmüştü. Banka ayrıca kredi aktarım mekanizmasına yönelik yeni adım atabileceği sinyalini de dün PPK metninde vermişti.

Metinde son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığı değerlendirilmekte" denildi ve "Kurul, makroihtiyati politika setini, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarla daha da güçlendirmeye karar vermiştir" ifadesi yer aldı.

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ATILACAK ADIMLAR MERAK EDİLMEYE BAŞLANDI

TCMB'nin bu açıklamaları ardından piyasalarda atılacak adım/adımlara ilişkin bir çok beklenti ve görüş oluşmaya başladı. TCMB PPK metninde adımın yönünü belirtse de zamanını ve içeriği hakkında daha net bir yorum yapmadı.

HANGİ ADIMLAR ATILABİLİR?

Reuters'a bilgi veren toplam üç bankacı da kredi faizlerinin aşağı çekilmesini amaçlayacak adımlar atılacağı konusunda hemfikirler. Bu yapılırken selektif kredilere yönelik pozitif ayrışmanın korunması ya da güçlendirilmesi de beklentiler arasında. Reuters'ın görüşlerine başvurduğu bankacılar TCMB'nin PPK metninde krediler konusunda mesajını net şekilde verdiğini düşünüyorlar.

Yeni uygulamalara için, kredi faizlerinin belirli bir oranın üzerinde kullandırılması halinde daha çok karşılık ayrılması gibi TCMB'nin hali hazırda kullandığına benzer uygulamalar geleceğine yönelik beklentiler ön plana çıkıyor. TCMB hali hazırda kredilere ZK, yabancı para mevduat karşılığında ise tahvil tutma zorunluluğu uyguluyor.

Bankacılar bu kez en çok kredilere yönelik tahvil karşılığı adımını ön plana çıkmasını bekliyorlar. Çünkü adım hem TCMB'nin geçmiş adımları ile uyumlu hem de kredi verilmeyen kaynakların yeniden Hazine'ye ulaşmasını sağlayabiliyor.

TCMB'nin daha önce açıkladığı teminatlandırmada TL'nin daha çok kullanımı, teminatta uzun vadeli sabit kuponlu tahvil kullanımı ve repo vadelerinin uzatılması gibi makroihtiyati tedbirleri ve çalışmaları da bulunuyor.

'3 FARKLI ADIM BEKLİYORUM"

Bir bankacı üç farklı adım beklediğini, bunlardan birinin kredi faizlerinde sınırlama amacı taşıyabileceğini belirterek, "Örneğin ticari kredi faizlerinde %22 gibi bir oranda limit getirilebilir. Örneğin bu sınırlama ile eğer %22 üzerinde kredi veriyorsa bankaya kredinin belirli bir oranı kadar uzun vadeli tahvil tutma zorunluluğu getirilmesi TCMB'nin söylediği amaca en uygun düzenleme olabilir" dedi.

TCMB, kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşması yakından takip edildiğini belirtiyor.

TCMB'nin dünkü PPK metninin bir diğer bölümünde de benzer şekilde "Değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımları para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edilecektir" ifadesi yer aldı. Piyasada faizlerin yeni düşürülen %13'e doğru yakınsatacak bir adım beklentisi de dün TCMB faiz kararı ile birlikte oluştu.

Hükümet enflasyondaki düşüşü cari fazla odaklı politika ile daha sonra sağlayacağını belirtiyor. Bu kapsamda net ihracat odaklı, döviz satışı öngören krediler politika faizine yakın fiyatlanırken; benzer kurumsal krediler %40'a yakın, bireysel krediler ise %50 civarında maliyette.

Bu kredi maliyeti genellemelerine bazı istisnalar olsa da mevcut politikada net ihracat odaklı krediler açık ara çok daha düşük maliyetle sağlanıyor. Süreçte iş dünyası ve Merkez Bankası temsilcileri birbirlerini oldukça sert eleştirmişti.

Kaynak: Reuters

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faiz Merkez Bankası
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