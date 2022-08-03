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SON DAKİKA: Milyarlarca kişiyi etkileyebilir! Orada üretiliyordu, birçok ürüne zam bekleniyor

03.08.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çin - Tayvan krizi küresel bir boyuta ulaştı! ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan ziyareti sonrası Çin asgari güçleri 'hazır' konuma geçti. Bu durumun ABD ile Çin arasında yeni bir probleme yol açmasından sonra milyarca kişiyi etkileyecek yeni bir krizin eşiğine gelindi. Birçok ürüne zam bekleniyor.

SON DAKİKA: Milyarlarca kişiyi etkileyebilir! Orada üretiliyordu, birçok ürüne zam bekleniyor

Tayvan ve Çin arasında yaşanan 'Pelosi' gerginliği sürerken farklı farklı ülkelerde yaşayan insanları 'zam' telaşı sardı! Yaşananların yeni bir çip krizine neden olmasından endişe ediliyor. Bilgisayarlardan, elektrikli araçlara, akıllı telefonlardan, temel teknoloji ürünlerine kadar birçok ürünün mikroçipleri Tayvan'da üretiliyor.

SON DAKİKA: YENİ BİR ÇİP KRİZİ YAŞANABİLİR!

Tayvan ekonomisi, dünya ülkeleri açısından hayati bir önem taşıyor. Özellikle ABD ve müttefikleri ucuz iş gücünden yararlanarak oradaki insan gücünden faydalanıyor. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ziyareti sonrasında yaşananlar yeni bir çip krizinin mimarı olabilir.

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GERGİNLİK CEPLERE YANSIYABİLİR!

Tayvan'daki birçok gelişmiş şirket, Apple için çip üretiyor. ABD şirketleri için işlemci üreten firmalar da var. Eğer Çin'in Tayvan'a olan muhtemelen operasyonu gerçekleşirse bölgeden ABD ve Avrupa'ya mikroçip akışı durma noktasına gelebilir. Bu da ürünlerin maliyetinin oldukça artmasına neden olacak.

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Aynı şekilde ABD ve Çin arasındaki karşılıklı yaptırımlar da küresel ekonomiye zarar verebilir. Bir yanda Rusya - Ukrayna savaşı bir yanda Çin - Tayvan - ABD gerilimi Batı ekonomisini korkutuyor. Uzmanlar, Çin'in ekonomik anlamda da Tayvan'ı zorladığının altını çizen uzmanlar önümüzdeki bir haftanın çok kritik olduğunu vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Tayvan abd kriz
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