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Son dakika: Milyonlar asgari ücret zammını merak ediyor! Temmuz asgari ücret zammında dikkat çeken ayrıntı

30.06.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaretiyle toplanan asgari ücret tespit komisyonu bugün ikinci kez toplandı. Milyonlarca kişi asgari ücret zammını merak ediyor. Temmuz asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Milyonlar asgari ücret zammını merak ediyor! Temmuz asgari ücret zammında dikkat çeken ayrıntı

Güncel asgari ücret 4.253 TL! Asgari ücret zammı için çalışmalar devam ediyor. Enflasyon oranına göre asgari ücret zam oranının yüzde 40 oranında yapılması bekleniyor. Bir diğer ihtimal de zammın yüzde 30'larda kalması. Asgari ücret Temmuz zammı bugün açıklanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid dönüşünde asgari ücret zammıyla ilgili net rakamı ifade etmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda yüzde 70’i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapılması konusunda beklentisi oluşmuştu.

İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari ücret artışına yönelik çalışmalar bugün de devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ek zam için ikinci toplantısı sona erdi. Yeni asgari ücreti NATO zirvesi dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın açıklaması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyona karşı korumanın görevleri olduğunu belirtti. 4253 lira olan asgari ücretin yüzde 40'lık bir zamla 6 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRETTE MASADAKİ FORMÜLLER

YÜZDE 20 ARTIŞLA : 5.104 TL

YÜZDE 25 ARTIŞLA: 5.136 TL

YÜZDE 30 ARTIŞLA: 5.529 TL

YÜZDE 35 ARTIŞLA: 5.742 TL

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA 'ASGARİ ÜCRETE ZAM' AÇIKLAMASI:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ara zamla ilgili , "Asgari ücret için hep normal, zamanında artacak demiştim ama gelinen noktada enflasyon nedeniyle yeniden belirlememiz gerekiyor. Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Enflasyonun emekçiler üstündeki baskısını kaldıracağız. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir" dedi.

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İKİ KONUDA MUTABAKAT SAĞLANDI

Açıklamaların ardından basına kapalı olarak devam eden toplantı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. NTV'de yer alan haberde ilk toplantıdan çıkan mutabakata göre, asgari ücretteki artış temmuz ayından itibaren geçerli olacak ve asgari ücrete vergi muafiyeti, yeni zamla ulaşılan rakam için de geçerli olacak.

KOMİSYON ÇALIŞAMALARI BUGÜN SONUÇLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her şeyden önce emekçilerin korunması için çalışmak zorunda olduklarının altını çizen Bakan Bilgin, “İşletmelerimizle sosyal barışı korumalıyız. Bunun için de örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan zihniyeti yıkmamız lazım. Bunun ötesinde de yasal mevzuattaki sorunları aşmamız lazım. Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu çalışmayla Türkiye’deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE SON RAKAM...

6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücrete bakıldığında ortaya çıkan rakamın 5.986 TL olması bekleniyor. Maaşların Temmuz itibarıyla güncelleneceği bilgisine göre zammın en geç bugün belirlenmesi olası gözüküyor.

TARAFLARIN ASGARİ ÜCRETE ZAM İÇİN TALEPLERİ NE?

Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş’in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması. Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, çalışanların refahını artıracak her türlü adıma olumlu yaklaştıklarını, aynı zamanda küresel ekonomideki belirsizliklerin de dikkate alınarak, ortak bir karar alınmasını istediklerini açıklamıştı. TİSK, bu çerçevede SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş’le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

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asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 150 yorum
her şeye rağmen devletimizi yönetenlere tşk ediyorum.
et teşekkür misliyle 1 haftada çıkar o para
evet yüksek enflasyon için teşekkür ederiz.
sen adamsın
1 simidin 4 lira 1kilo Toz şekerin 35 lira olmasına teşekkür ediyorsun. Kul hakkı var UNUTMA.
Allah razı olsun hükümetimizden ve devletinizden
Sizinle aynı havayı solumak...
asgari ücrete zam yapılsın bizde cafede ürünlere %20 zam yapacağız. isterdimki indirim yapabilelim.
belini iyice bir büktüğü için ben de teşekkür ediyorum daha da iyi bükmeleri için dua ediyorum
devlet teşekkür edebilirsin ama bu hükümet teşekkür etmek hele ki bu zaman da geçen sene 300 dolan bir depo bugün itibariyle 1000 TL doluyorsa hükümet teşekkür değil tepki vermen gerekiyor
Öğretmen maaşı 7.000 TL
İşçi çıkarmalar başlar o zaman.Enflasyon ve gelen zamlardan bahsetmeye bile gerek yok..
ne cikartmasi ulan zaten devlet vergiyi almayacak.İsiniz gucunuz laf salataligi yapmak.
Bu maasla millet geçinemiyor açlık nedir görmeyen yaşamayan anlamaz
Yanlış düşünüyorsun zammın çoğunluğuny devlet karşılayacağı için işten çıkartma değil işe almalar başlar, diğer zamlar için ise bizim insanlarımız müslümanın nadıl olması gerektiğini unutmuş malesef.
başlamaz başlamaz Aralık ayında 65 TLye satılan alçıpan bugün 110 TL Aralık ayında 35kg satılan sıva alçısı 21Tl iken bugün 58 lira yani isverini. kârı artmış
seninde mi iş yerin var aman eliniz cebinize hiç gitmesin emeğe saygı duymayın alışmışsınız karın tokluğuna çalıştırmayı işçini memnun etki işin kalitesi artsın kazancın artsın ama nerde aç gözlü bu iş verenler hep
yine Aralık ayında 60x120 1.kalite Granitin metrekaresi 430TL iken bugün 710 TL o yüzden işçi çıkarma olmaz.
ne boş konuşan var
4250 olduğunda da aynı teraneyi dillendirdiniz tersine işçi aldı fabrikalar boş boş yorum yapmayın
patronsun galiba asgari ücretli olsan böyle konusamazdin
Geçen zam belirlemede de öyle diyordu sizin kesim..
emekliye ikramiye ne oldu bu hükumet emekliyi hiç düşünmeden kararlar alıyor.
Emekli üvey evlat.
Emekli yaşamış yaşayacağı kadar. Artık gençlere yönelsinler.
Arkadaş mynet te sürekli haber veriyorlar emekli ikramiyesi hakkında kör müsün hiç okumuyor musun bu haberleri
@cavciv emeklilere zırnık vermesin çoktan hak ettiniz. göster telefonu.
1000 tl artış yaptı daha ne yapsın en düşük
emekliyede verecek inşallah
Civciv ikramiye 1100.. Önemli olan maaşınız o da %40 ların üzerin de olacak daha ne istiyorsun
kardeşim benim emekli ikramiyeleri 2-7 temmuz tarihleri arasında hesaplara geçecek rahat ol
En çok oyu da o emekli kısım veriyor zaten
dostum emekli maaşı bu devlet verdiği için onda bir gelişme olmaz olsada azıcık ama işverene yüklenmek kolay şimdi maaşlar ağır gelecek işci çıkarmalar başlayacak herşeye daha fazla zam olacak izle ve gör

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