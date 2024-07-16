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  4. SON DAKİKA: Milyonlar bekliyordu: En düşük emekli maaşı duyuruldu! Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama geldi: "Yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz"

SON DAKİKA: Milyonlar bekliyordu: En düşük emekli maaşı duyuruldu! Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama geldi: "Yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
16.07.2024 13:04
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Son dakika: Milyonlarca emeklinin beklediği haber AK Parti'den geldi. 10 bin TL olan en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseliyor. En düşük emekli maaşının belli olmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da açıklama geldi. Bakan Işıkhan, "Yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

SON DAKİKA: Milyonlar bekliyordu: En düşük emekli maaşı duyuruldu! Bakan Işıkhan'dan ilk açıklama geldi: "Yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu'nun enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin de zam oranı netleşmişti. En düşük emekli aylığı için geri sayım başlarken AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler rakamı kameralar karşısına geçerek duyurdu. 12 bin 500 TL olan en düşük emekli aylığına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye’nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Işıkhan X hesabından yaptığı paylaşımda, "En düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseltilmesi ile ilgili kanun taslağı TBMM'ye sunuldu. Türkiye’nin emektarı kıymetli emeklilerimizin refahını artırmak ve sosyal haklarını genişletmek için yeni çalışmalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ömrünü ülkemizin kalkınmasına adamış tüm emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Milletimize, emeklilerimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

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son dakika en düşük emekli maaşı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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