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Son dakika! Milyonlar bekliyordu! EYT'de kritik tarih netleşti

10.11.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişi EYT ile ilgili son dakika haberlerini araştırırken EYT ile ilgili tarih netleşti. EYT'nin 15 Ocak 2023 itibari ile yürürlüğe girmesi planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “EYT’nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor” ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika! Milyonlar bekliyordu! EYT'de kritik tarih netleşti

Son dakika EYT haberi! 'EYT ne zaman çıkacak?' sorusu vatandaşlar tarafından araştırılırken milyonlarca kişinin beklediği tarih belli oldu. Peki, EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA: EYT'DE TARİH BELLİ OLDU

EYT ile ilgili düzenlemenin 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girilmesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “EYT’nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor” ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMALARDA SONA GELİNDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelinirken, bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'te söz konusu düzenlemenin ele alınması bekleniyor.

TORBA YASADA 3600 EK GÖSTERGE DE VAR

Milyonlarca kişi bütçe görüşmelerinden sonra Meclis'e gelecek torba yasaya kilitlenmiş durumda. Bu torbada yer alacak EYT ile birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesi de 15 Ocak'ta devreye girebilir.

KADRO DÜZENLEMESİNDE MAAŞ SINIRLAMASI

Sözleşmeli personele kadro konusu da torba yasada olacak. Kadro tercih eden personele maaş sınırlaması getirilmesi gündemde

AYRINTILAR GELİYOR...


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EYT

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