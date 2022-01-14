Son dakika: Milyonlarca kişi bekliyor! Emekli ve memur zam farkını ne zaman alacak? Açıklandı

Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı 15 Ocak'ta alacağı zamlı maaşlardaydı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası duyurduğu emekli ve memurlara yapılacak yüzde 2.5 oranındaki zamla ilgili yeni gelişme yaşandı. Dün kanun teklifi görüşmeleri sırasında iki kez yoklama yapıldı ve toplantı yeter sayısı olmadığı için görüşmeler salı gününe ertelendi. Memur ve emekliye ek zam mı da içeren kanun teklifini görüşmek üzere 18 Ocak salı günü saat 15'te yeniden toplanacak. Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? İşteson dakika haberinin detayları…

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar bu ayki alacakları maaşlarını zamsız alacaklar. CNN Türk'teki habere göre, zam farkları ise ileriki haftalarda kanun teklifi yasalaştıktan sonra ya önümüzdeki hafta ya da bir sonraki hafta memurlara Maaş farkları yatırılacak.

MECLİS'TE ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Toplantıda yeterli sayı sağlanmadığı için memur ve emeklilere gelen 2, 5 puanlık artış, 15 Ocak’ta maaşlarına yansımayacak. Düzenlemeye göre, memurlar enflasyon farkı dahil yüzde 30,95 zam alacak. Emeklilerin alacağı en düşük aylık ise 2 bin 500 lira oldu. Teklifin yasalaşmasının ardından fark ödenecek.

Teklif, Merkez Bankası Kanunu'nda da değişiklik yapıyor. Bankadaki yabancı ülke merkez bankalarına ait varlıklar haczedilemeyecek.

Kur korumalı Türk Lirası vadeli mevduat sisteminin de yasal zemini hazırlandı. Elektrikte oluğu gibi doğalgazda da kademeli tarifeye geçiliyor. İl bazında iklim şartlarına göre tarifeler belirlenmesi için Botaş'a yetki verilecek. Yeni ekonomi paketi ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde de (BES) yüzde 25 olan devlet katkısı yüzde 5’lik artış ile yüzde 30 olacak.

EMEKLİLERE EK ZAM İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILDI

Memur maaşlarına yapılan ek zamların hayata geçebilmesi için yasal düzenleme gerekiyordu. Bunun için de bir tasarı Meclis'e sevk edildi. Yapılan görüşmeler sonrasında emeklilere ek zammı ve taban maaşın yükseltilmesini de içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarı genel kurulda da oylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra yürürlüğe girecek. Böylece ek zamlar da enflasyon artışlarına eklenebilecek.

