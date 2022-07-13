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Son dakika: Milyonlarca kişi merak ediyor! KYK faizleri silinecek mi? Bakan Kasapoğlu'ndan dikkat çeken sözler

13.07.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: KYK kredi faizleri ile ilgili Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusunun yanıtını canlı yayında verdi. Kasapoğlu, "Bununla ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. İlk Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu etraflıca gençlerimizle, kamuoyumuzla paylaşacak'' dedi.

Son dakika: Milyonlarca kişi merak ediyor! KYK faizleri silinecek mi? Bakan Kasapoğlu'ndan dikkat çeken sözler

Son dakika... Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, 81 ilde belirlenen yurtlarda gençlerin yaz aylarını etkin şekilde değerlendirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek projenin detaylarını açıkladı. KYK kredisi geri ödemeleri ile ilgili gündem, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na soruldu. Bakan Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusuna yanıt verdi. Kasapoğlu, KYK kredisi faizleri ile ilgili çalışmanın yapıldığını, Kabine Toplantısı'nda bu konunun ele alınacağını ve açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi.

'KYK KREDİSİ FAİZLERİ SİLİNECEK Mİ?'

Bakan Kasapoğlu, 'KYK kredisi faizleri silinecek mi?' sorusuna KYK kredisi faizleri ile ilgili çalışmanın yapıldığını, Kabine Toplantısı'nda bu konunun ele alınacağını ve açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacağını söyledi.

GENÇLERE ÜCRETSİZ KONAKLAMA

Bakan Kasapoğlu ayrıca ''15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız. İnşallah gençlerimiz bu yazı dolu dolu yaşayacaklar'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
KYK
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
anca sosyal öedyada twitterde vatandaş yeter diyimce muhalefet konuyu ele alınca aman oy gitmesin diye yaparsınız zaten başka türlü bu halkı zerre düşündüğünüz yok
Ödeyenler enayi o zaman
Siz neden duyurmuyorsunuz.Korkuyor musunuz eger konusma hakkiniz yoksa neden oradasiniz

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