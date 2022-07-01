SON DAKİKA: Milyonlarca kişi nefesini tuttu asgari ücret zammını bekliyor! Artık saatler kaldı, asgari ücret ne kadar olacak? 1.105 TL detayı...

Son dakika haberi! Yaklaşık iki haftadır Türkiye gündemindeki en önemli konulardan biri olan asgari ücret zammında kritik güne gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada Cuma gününü işaret etmişti. Erdoğan'ın Madrid dönüşünde yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA: HERKESİN GÖZÜ ORADA! YENİ ASGARİ ÜCRET İÇİN 3 SENARYO VAR

Sene sonu enflasyon beklentisinin yüzde 76 olduğunu düşünülürse birinci senaryoda artışın 1.105 lira olacağı ifade ediliyor. Buna göre eğer senaryo bir gerçekleşirse güncel asgari ücret 5 bin 353 TL olacak.

İKİNCİ SENARYODA ARTIŞ %18!

Asgari ücret zammı öncesinde ikinci senaryoya göre %18'lik bir artışla yeni maaşın 5 bin 18 lira olması düşünülüyor.

ASGARİ ÜCRET İÇİN SON TAHMİN 5.954 TL!

Üçüncü senaryoda ise 4.253 TL olan asgari ücretin %30 zamla 5.954 TL olması düşünülüyor. Üç senaryo içerisinden hangisinin gerçekleşeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla öğreneceğiz.

TÜRK-İŞ NET 6.391 TL TALEP ETTİ!

Tarafların asgari ücret talepleri neler? 7 milyon civarında insanın takip ettiği asgari ücret zammı için TÜRK-İŞ net olarak 6 bin 391 TL rakamını sundu. TİSK de aynı şekilde tüm koşulların göz önünde bulundurulacağı bir artış talep ediyor.



