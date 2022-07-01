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Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

01.07.2022 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücretle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Değişiklikle, yeni asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Yeni asgari ücret rakamını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgili yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı, 1 Temmuz'dan itibaren...

Son dakika: Yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin merakla beklediği asgari ücrette ara zam oranı için çalışmalarda sona yaklaşıldı. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılmıştı. İkinci toplantı ise işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve hükümet yetkilileri ile birlikte bakanlıkta gerçekleştirildi. Çalışmaların tamamlanmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni asgari ücret rakamını açıklaması bekleniyor. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan kararla asgari ücret yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. İşte son dakika haberinin detayları...

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanacak ve komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

Önceki düzenleme, komisyonca belirlenen ücretlerin Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihi izleyen ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girmesini öngörüyordu. Yapılan değişiklikle, çalışanların yeni asgari ücret düzenlemesinden komisyonun belirlediği tarihten itibaren ya da Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yararlanması sağlandı.

6 BİN 391 LİRA TEKLİFİ

İkinci kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu sonrasında TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücrette ara zam tekliflerini ilettiklerini belirterek, "İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik" açıklamasında bulundu.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Irgat, "Enflasyon oranlarını ortaya koyduk. İnsanca yaşayabilecek bir ücreti insanların hak ettiğini ifade ettik. Bugün itibariyle 15 milyon 200 bin çalışan var. Bunların 2 milyon 200 bini örgütlü. İnsanca yaşayabileceğimiz bir ücreti ifade ettik. Geldiğimiz noktada işverenlerin istekleri oldu. 6 bin 391 lira açlık sınırını ifade ettik, bunun altında kalmasın dedik" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Irgat, bir toplantı daha olmasını beklediklerini vurgulayarak üçüncü toplantıda komisyonun son kararını vermesi gerektiğini söyledi.

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
EYT ne olacak EYT
yasin gelince emekli olursun gençler napsin 65 de emeklilik verdin yetkiyi aglama
çalışacak çalış
sayın cumhurbaşkanım bilir halkı için yapacağını....
eyt unutuldu

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